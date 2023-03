Tauste Supermercados realiza entrega para as 5 instituições beneficiadas pelo Panetone Solidário 2022

A ação da rede já beneficiou mais de 40 instituições desde 2007. A equipe da Fundação Toledo, em Bauru, já recebeu a doação

Tauste Supermercados/Divulgação

Com o lema “Juntos podemos mudar uma história”, a campanha Panetone Solidário Tauste viabiliza, com a venda do Panetone de fabricação própria, a implementação de projetos sociais em várias instituições das cidades de Marília, Bauru, Sorocaba, Jundiaí e São José dos Campos, onde a rede possui lojas.

As vendas foram encerradas no final do ano passado e toda a arrecadação das 9 lojas da rede foi repassada integralmente às 5 instituições beneficiadas: Restaurante Infantil de Marília, Fundação Toledo em Bauru, Apae de Sorocaba, Novo Hospital São Vicente de Paulo em Jundiaí e Hospital Gacc de São José dos Campos.

Este ano o total arrecadado com as vendas do Panetone Solidário foi de R$ 1.565.115,62 dividido entre as instituições: R$ 349.473,52 para o Restaurante Infantil, R$ 241.168,50 ao Fundato, para a Apae o valor foi de R$ 584.437,58, o Hospital São Vicente recebeu o valor de R$ 195.011,52 e para o Gacc o valor foi R$ 195.024,50.

O Restaurante Infantil de Marília também foi beneficiado

saasas

A ação Panetone Solidário Tauste já beneficiou mais de 40 instituições desde o natal de 2007 com o objetivo de viabilizar a implantação de projetos de relevante impacto social em parceria com entidades filantrópicas. O coordenador do programa Tauste Ação Social, Guilherme Cunha, lembra que há 16 anos o projeto auxilia instituições beneficentes, criando melhorias no atendimento das pessoas assistidas.

“Cada centavo recebido pela venda dos panetones foi repassado, sem nenhum desconto, para os projetos das entidades. Seriedade, transparência e amor ao próximo: estes são os ingredientes que fazem desta ação um sucesso desde sua implantação”, pontua Guilherme.

O Tauste Ação Social mantém ainda programas permanentes voltados à população mais carente e parcerias com diversos clubes de serviços, entidades assistenciais, ONGs e órgãos públicos nas cidades onde atua a rede Tauste Supermercados.

A campanha Panetone Solidário foi um sucesso

Tauste Supermercados/Divulgação

Vito Califano