tavoli-da-esterno,-le-ultime-tendenze

Lo spazio outdoor è un trend in costante crescita, una dimensione sempre più sentita dalle persone che desiderano passare del tempo all’aperto. Oggi viene interpretata come un’estensione dello spazio indoor per vivere momenti di conviviliatà e benessere. Tavoli ampi, lineari, sottili, rotondi, scultorei, sono le ultime tendenze che interpretano gli ambienti all’aria aperta con un mix di design e funzionalità. Soluzioni che si adattano ad una terrazza in città, così come ad un rooftoop o a un giardino.

Cliff di Talenti

Touch superglamour, armonie nuove e inaspettate per la collezione Cliff di Talenti firmata da Ludovica + Roberto Palomba, dallo stile fresco e inconfondibile. “Un progetto dove discontinuità e contaminazione danno vita ad un’estetica inaspettata, anche in outdoor” raccontano Ludovica + Roberto Palomba. Il tavolo è caratterizzato da una struttura tubolare metallica intrecciata, rivestita in tessile, dalle linee iconiche, con una particolare cura agli intrecci, ai tessuti e alle colorazioni.

Cruise Teak di Talenti

La creatività di Ludovica + Roberto Palomba dà vita anche all’elegante e sofisticata linea Cruise Alu per Talenti. Una collezione dove la contemporaneità della struttura è caratterizzata da una base in alluminio con piedini pressofusi. Questa tecnica ha permesso infatti di progettare nel dettaglio il piede per diventare elemento distintivo e dare un maggiore impatto estetico.

Plus4 di Emu

Linee essenziali e pulite per la collezione Plus4 di Emu che si compone di un tavolo allungabile e i nuovi tavoli Balcony e Imperial Plus4, con il piano in acciaio pressopiegato e curate finiture. L’estensione del tavolo è progettata in maniera tale che tutti i posti tavola possano essere utilizzati senza l’intralcio delle gambe.

S 1040 Thonet All Seasons

L’iconico S 1040 Thonet All Seasons è un classico tavolo da giardino, sobrio e robusto. L’estetica gradevole rappresenta, con le sedie della gamma S 40, una soluzione armoniosa, ideale per l’uso all’aria aperta. I listelli sono di iroko massello, un legno africano di elevata densità, molto resistente alle intemperie ed è caratterizzato da una superficie liscia e uniforme.

Tavolo YO di Connubia

La nuova collezione outdoor di Connubia, giovane brand di Calligaris Group, presenta il tavolo YO con piano in Eco-Stone, un materiale innovativo riciclato, ricavato dal recupero della vetroresina e di altri composti fibro-rinforzati post consumo. L’Eco-Stone viene infatti prodotto recuperando i materiali utilizzati per la produzione delle barche, delle pale eoliche, dei tombini stradali e di altri manufatti ad alte prestazioni. Un materiale, dunque, totalmente ecosostenibile e nuovamente riciclabile a fine vita. La struttura del tavolo YO è in alluminio e gli appositi trattamenti e la verniciatura lo rendono particolarmente adatto all’uso esterno.

Tavolo Oliver della Westwing Collection

Oliver della Westwing Collection si adatta a spazi esterni che intendono ricreare un ambiente caldo e accogliente. Il tavolo è realizzato in legno di quercia selvatica e con gambe in metallo verniciato a polvere, ed è ideale per uno spazio outdoor parzialmente riparato.