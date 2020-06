Taxi di notte per i ragazzi della #movida: ora c’è “Taxi Frezza” Giulianova Pescara Tortorero

Finita la prima #notte #postcovid.. ufficialmente la #movida è a marce ridotte ma la voglia di respirare l’euforia della sera gonfia la vela dell’amicizia, della coesione della socialità! I #ragazzi sono una fonte inesauribile di #riflessione: composti , attenti e #felici hanno riempito le strade, le piazze e i locali della costa! Un esercito camuffato da mascherine che hanno impreziosito gli sguardi vispi , vividi e lucidi di migliaia di ragazze e ragazzi che, battendo forte con il cuore, hanno reagito alla paura conquistando questa primavera ormai estiva! Capisco perché, #nonostante tutto, continuo ad #accarezzare la notte e il mondo di #mezzanotte.. C’è una vita oltre il nostro “pianeta” :

la vita degli altri, della nuove generazioni che hanno saputo interpretare a modello, le pratiche del buon senso in un momento storico difficile! #SanBenedetto #Pescara passando per #Tortorero, #Giulianova e #Roseto: questi sono i paesi che ho attraversato con il mio lavoro di autista, di accompagnatore! In completa sicurezza, con mia #navetta, ho vissuto una delle notti più emozionanti della mia vita: quella della #ripartenza! Il #futuro è negli occhi dei “sognatori svegli” e la nostra #gioventù lo é più dei loro padri, dei loro zii e/o nonni!! La #nextgeneration #promossa a pieni voti o forse sono loro che mi hanno “promesso” che la vita #continua..