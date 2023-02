Taxista de 82 anos é assaltado por falso cliente e ameaçado com uma faca durante corrida no interior de SP; VÍDEO

Assaltante fingiu ser um cliente e ao chegar à zona rural de Apiaí, anunciou o assalto e fugiu com a carteira e o carro da vítima. Taxista de 82 anos é assaltado e ameaçado com uma faca durante corrida no interior de SP

Um taxista de 82 anos foi assaltado e ameaçado com uma faca durante uma corrida em Apiaí, no interior de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1, nesta terça-feira (31), mostram o momento em que o criminoso finge ser um cliente, conversa com o motorista e entra no carro (veja o vídeo acima). O taxista foi abandonado na zona rural e o falso cliente fugiu com o veículo.

O homem, ainda não identificado, contratou a corrida no ponto de táxi, localizado Centro de Apiaí, último sábado (28). De acordo com o delegado Valmir Oliveira, quando chegou ao bairro Bom Retiro, na zona rural, o criminoso anunciou o assalto com uma faca na mão.

Reprodução/Apiaienses Bravos

O taxista foi abandonado no local, e o assaltante fugiu com a carteira e o carro da vítima. Segundo o delegado, o veículo também foi deixado próximo ao trecho onde o taxista foi liberado e localizado horas depois.

Moradores da região acionaram a Polícia Militar (PM) para resgatar o idoso e para comunicar sobre o carro abandonado. Ao g1, a corporação afirmou que os militares foram acionados, por volta das 21h, e localizaram o veículo branco no bairro Bom Retiro.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Apiaí. O setor de investigação da unidade policial está apurando o caso, e que os investigadores já tem um suspeito. O delegado informou que teve acesso as imagens da movimentação do suspeito pela cidade e que a equipe está tentando localizá-lo.

Reprodução/Apiaienses Bravos

