Taxista é morto a tiros após tentativa de assalto na rodoviária de Macaíba

De acordo com informações do 11º Batalhão da PM, dois homens são suspeitos do crime. Vítima foi identificada como Josenilson Porfírio, de 46 anos

Um taxista foi morto a tiros após assalto no terminal rodoviário de Macaíba, município da Grande Natal. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (26) e ninguém foi preso.

A vítima foi identificada como Josenilson Porfírio, de 46 anos. De acordo com informações do 11º Batalhão da PM, dois homens são suspeitos do crime.

Eles teriam chegado ao local em uma moto e anunciaram o assalto. A vítima estava no local, ao lado do táxi, e foi atingido na cabeça pelos disparos poucos instantes depois da chegada dos criminosos.

Testemunhas afirmaram que um dos suspeitos atirou uma vez e, antes de sair, disparou mais duas vezes contra a vítima, que morreu no local.

Apesar de chegar anunciando um assalto, os dois homens fugiram sem levar qualquer pertence das demais vítimas. A Polícia Militar fez o isolamento da área e o corpo do taxista permanece no local aguardando ser recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep/RN).

Ninguém foi preso e o caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

