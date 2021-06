taylor-mega-ha-un-nuovo-fidanzato,-i-baci-e-le-effusioni-in-piscina-con-un-uomo-misterioso

Taylor Mega sembra avere tutta l’intenzione di smuovere le cronache rosa di questa estate con i suoi scatti bollenti. Dopo la pizzicata di Chi che l’ha sorpresa mano nella mano con Sacky, giovane rapper di 19 anni con il quale si è mostrata in giro per Milano, l’influencer è apparsa senza troppe remore sui social in compagnia di una nuova misteriosa fiamma. “Ma quanto sono romantica oggi. Mi state chiedendo spiegazioni, ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”.

Chi è il nuovo fidanzato di Taylor Mega

Baci, abbracci, dolci effusioni dopo un tuffo in piscina. Taylor Mega, in vacanza a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, si lascia riprendere avvinghiata ad un uomo dall’identità misteriosa. Le stories, pubblicate su Instagram, non sembrano lasciare spazio a dubbi sul fatto che si tratti della sua nuova fiamma e non di un amico a giudicare dal grado di complicità che sembrano avere i due. Ma la modella si fa desiderare e non sazia la curiosità dei suoi follower che, naturalmente, dopo le immagini piccanti, chiedono di più. “Non vi dico i commenti dopo queste storie”, li stuzzica. Nelle stories seguenti, Tayor è in compagnia dell’uomo in questione, che tira in causa nel suo video: “Allora amore, qua dicono tutti che sei agèe. Ma vuoi dire a tutti quanti anni hai?”. Lui risponde di avere 38 anni.

Estate di passione dopo la rottura con Tony Effe

“Ma come mai una persona si affianca a me diventa automaticamente billionaire?”, si interroga Mega, cogliendo i commenti sui social di chi sostiene che, per non avere una presenza fisica spettacolare, l’uomo al fianco della modella deve essere indubbiamente molto ricco. Fatto sta che fino a poche settimane prima l’influencer era stata beccata in giro per Milano a scambiarsi teneri baci con il 19enne Sacky: la sua estate di passione sembra essere solo all’inizio. D’altronde la storia d’amore con Tony Effe è soltanto un lontano ricordo. La coppia ha ufficializzato la rottura lo scorso febbraio. A quanto pare i loro sentimenti sarebbero cambiati: “È finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno”, aveva spiegato su Instagram.