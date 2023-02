TCE acata pedido da prefeitura e aterro sanitário de Jaru, RO, deve ficar pronto em março de 2023

De acordo com o Tribunal, o pedido de prorrogação foi aceito, pois o município busca a “terceirização da disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)” e está no “processo de delegação dos serviços de gestão do RSU”. O aterro sanitário de Jaru (RO) deve ficar pronto e começar a operar em março de 2023. Esse foi o prazo dado pelo Tribunal de Contas de Rondônia (TCE), após a prefeitura do município entrar com um novo pedido de prorrogação.

Obras do aterro sanitário de Jaru

O aterro começou a ser construído em setembro de 2019.

Segundo o Tribunal, o município deve apresentar, em 60 dias, um plano de ação, contendo as medidas de curto, médio e longo prazo para explicar como será “a destinação dos resíduos sólidos urbanos e elaborar e executar um Plano de Recuperação das Áreas Degradadas do lixão”.

Em 2019, o prefeito João Gonçalves Júnior informou que o aterro deverá receber 20 toneladas de lixo produzidos por dia na região.

A Rede Amazônica tenta contato com a prefeitura do município, para saber sobre o andamento das obras. Até o momento da publicação desta reportagem, não houve retorno.

