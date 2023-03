TCE aponta obras paralisadas em 18 cidades da região de Ribeirão Preto, SP

Em Orlândia, SP, construção de creche que atenderia 200 crianças está parada há cinco anos. Secretário de Infraestrutura diz que empresa responsável teve dificuldades na execução. Tribunal de Contas aponta problemas em obras de 18 cidades da região

Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) mostra que há obras paralisadas em 18 cidades da região de Ribeirão Preto (SP). Os motivos para os atrasos são problemas de execução contratual, atrasos no cronograma de atividades, falta de planejamento e projetos mal elaborados.

A lista do TCE inclui a obra de uma creche no bairro Jardim Teixeira em Orlândia (SP). Os trabalhos começaram em 2015, mas foram paralisados em 2018.

“A gente acredita que foi por conta de liberação de recursos do governo do estado. A liberação é feita por etapas, por porcentagem. A empresa faz a medição e só depois é liberado o recurso. Acredito que o problema seja as empresas conseguirem tocar essas obras”, diz o secretário de Infraestrutura Leonardo Alves.

Mato toma conta de creche inacabada em Orlândia, SP

Reprodução/EPTV

Em 2015, a construção foi orçada em R$ 1,2 milhão. Deste valor, foram gastos R$ 724 mil para construir cerca de 60% do prédio. Oito anos depois, o mato toma conta do espaço onde deveria ter aluno. Não há portas, janelas, muito menos acabamento.

A autônoma Débora Marcelus mora na cidade há 14 anos e nunca viu o projeto, que seria fundamental para famílias que têm filhos e trabalham fora de casa, terminar. “É crítico, ver uma situação dessas, a creche parada há tanto tempo”, lamenta.

Creche inacabada começou a ser construída há oito anos em Orlândia, SP

Reprodução/EPTV

Se a creche já estivesse pronta, atenderia 200 crianças. Segundo o secretário de Infraestrutura, a meta é retomar a obra, cujo recurso vem de uma parceria da prefeitura com o governo estadual. O plano da administração municipal é prorrogar o convênio entre as partes.

“A gente aguarda somente a publicação da prorrogação pra fazer a licitação e retomar as obras”, diz Alves. De acordo com ele, a partir do momento em que os trabalhos forem retomados, a creche deve ser entregue em, no máximo, seis meses.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa