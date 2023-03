TCE constata problemas estruturais e ausência de médicos em unidades de saúde no centro-oeste paulista

Vistoria “surpresa” ocorreu em 443 unidades em 237 municípios do estado nesta quinta-feira (30). Ao menos oito cidades da região, incluindo Bauru e Marília, receberam fiscalizações. Sinais de infiltração umidade na sala de espera são constatados pelo TCE-SP em unidade de saúde de Bauru

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) realizou na quinta-feira (30) uma fiscalização em várias unidades de saúde com intuito de identificar possíveis problemas estruturais e ausência de médicos. A vistoria “surpresa” ocorreu em 443 unidades em 237 municípios do estado, inclusive na região centro-oeste.

Segundo o TCE, o investimento em saúde preventiva é importante para amenizar grandes filas nas unidades.

TCE realiza fiscalização e encontra irregularidades em unidades de saúde da região

Em Bauru, na Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Santa Edwirges foi constatada falta de acessibilidade nos banheiros, torneira furtada e sinais de infiltração na sala de espera (veja foto abaixo).

Em nota, a Secretaria de Saúde de Bauru informou que ainda não tomou conhecimento do relatório do TCE, sobre a fiscalização realizada na unidade. “A pasta informa que já está tomando providências com relação a pequenas reformas e readequações de prédios de diversas unidades de saúde, incluindo a USF do Parque Santa Edwirges”, conclui a nota.

Em Areiópolis, no Programa de Saúde Família do bairro Nosso Teto, foi constatado ausência de médicos pelo segundo dia na semana.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Areiópolis informou que a médica que atende na unidade precisou se ausentar em dois dias nessa semana por motivos pessoais, porém, conforme a nota, nenhum dos pacientes foram afetados devido a agenda de consultas ter sido reorganizada e a termos o suporte do Pronto Atendimento municipal para os casos de urgências/emergências.

“Ressalto que não temos faltas de médicos regulares. Já foi solicitado ao Ministério de Saúde um médico pelo programa Mais Médicos e estamos aguardando liberação desse profissional. Além disto, temos a abertura de concurso público no qual consta vaga para médico de saúde da família do ESF Nosso Teto”, diz a nota.

Em Marília, foram constatadas irregularidades em três unidades de saúde. Na USF do Jardim Cavalari, foi registrado mofo no teto da sala de triagem e a inexistência de sala de espera. Na USF do Jardim Palmital, a fiscalização verificou mato alto em todo o entorno da unidade. Já na USF da Vila Hípica, o banheiro único, que não possui adaptação nem acessibilidade, está servindo como estoque.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Marília disse que ainda não foi notificada oficialmente pelo TCE. “Assim que notificado, o município tomará as providências de acordo com os apontamentos”, informou a pasta.

Banheiro da USF da Vila Hípica, em Marília, é utilizado como estoque, segundo fiscalização do TCE-SP

Na unidade II do Programa de Saúde da Família (PSF) Nassima Bussada Romero, em Bariri, um dos banheiros femininos estava sendo usado como depósito, além da unidade estar oferecendo seis consultas de pré-natal a apenas 66% das gestantes.

Por meio de nota, a Diretoria da Saúde do município disse que o índice de gestantes que comparecem em menos de seis consultas é baixo. Quando isso acontece, a referida unidade entra em contato e/ou visita a referida gestante para saber o que está acontecendo e incentivar o acompanhamento médico”.

“Na estatística de 66%, que se refere a média dos indicadores de atendimento de pré-natal do último quadrimestre no PSF II, são contabilizadas apenas as gestantes que iniciam o acompanhamento antes das 12 semanas de gestação. A grande maioria das pacientes inicia o acompanhamento após as 12 semanas, de modo que não são contabilizadas na forma como os indicadores estão configurados”, explica a nota.

A pasta também informou que duas unidades de saúde passam por reforma e readequação no momento, “o que faz surgir a necessidade de readaptar e deslocar profissionais e funcionários”. Informou ainda que não recebeu nenhuma notificação formal do TCE e que entrará em contato com o órgão para se colocar à disposição de eventuais esclarecimentos.

Em Igaraçu do Tietê, na unidade Luís Antônio Izeppe, foi constatado desvio de função de funcionários e o forro do teto estava caindo (veja fotos abaixo).

TCE-SP constata problemas estruturais e ausência de médicos em unidades de saúde de Igaraçu do Tietê

Em Igaraçu do Tietê, o TCE-SP constatou que o forro do teto estava caindo no PAs Luis Antonio Izeppe

Em Álvaro de Carvalho, na unidade do PSF Eustáquio Pereira da Silva, foram identificadas uma série de irregularidades, como forro danificado, lavanderia inadequada e usada como depósito, sala de observação com bolor na parede e rachaduras no prédio.

Almoxarifado inadequado na unidade do Programa de Saúde da Família (PSF) Eustáquio Pereira da Silva, em Álvaro de Carvalho (SP)

Em Chavantes, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Centro, o TCE identificou rachaduras na rampa de acesso, infiltrações no teto, lixo hospitalar armazenado próximo à farmácia e desfibrilador indisponível para eventuais emergências, guardado no almoxarifado e sem certificado de calibração vigente.

Na cidade de Vera Cruz, parte do forro da USF Viva Legal desabou por conta das chuvas. Em nota, a prefeitura disse “não houve qualquer apontamento oficial sobre irregularidades, tampouco houve apontamentos verbais a respeito, especialmente apontamentos sobre o forro do prédio da unidade de saúde”.

A administração disse ainda que “está nas fases finais de encerramento de procedimento licitatório para construção de um novo PSF para atender ainda melhor a população”, e que a unidade fiscalizada não é “de propriedade deste ente público, mas sim locado de um particular, razão pela qual quaisquer constatações de irregularidades no prédio são notificadas ao seu proprietário para reparos”.

Em Vera Cruz (SP), parte do forro da USF Viva Legal desabou por conta das chuvas

O g1 entrou em contato com as prefeituras de Igaraçu do Tietê, Álvaro de Carvalho e Chavantes, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

