TCE divulga resultado final do concurso que ofereceu 55 vagas com salários de mais de R$ 10,5 mil

Foi divulgado, nesta sexta-feira (10), o resultado final do concurso do Tribunal de Contas do Tocantins. O certame contou com 8.747 candidatos inscritos concorrendo a 55 vagas imediatas e cadastro reserva. Os salários variam dependendo do cargo e podem chegar a R$ 10.510,91.

A lista com o nome dos aprovados foi divulgada no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame. Veja aqui.

Nesta manhã, o presidente do órgão, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, homologou o resultado. Ele destacou que os próximos passos serão de preparação dos aprovados.

“O Tribunal está dimensionando o treinando para receber essas pessoas e também instrumentalizar o estágio probatório. Então, quanto mais empenho no treinamento, melhor será o desempenho no estágio probatório”, enfatizou o conselheiro. Ele afirmou que os aprovados começam a tomar posse em maio.

As provas para o quadro geral do TCE foram aplicadas no dia 16 de outubro do ano passado. O cargo com maior concorrência foi o de analista técnico – direito, com apenas uma vaga e 504 inscritos. A menor concorrência foi o de auditor de controle externo – Tecnologia da Informação, em que 177 pessoas concorrem a três vagas, uma média de 59 candidatos por vaga.

Vagas ofertadas

As vagas foram ofertadas para os níveis médio e superior, divididas entre os cargos de auditor de controle externo, analista técnico e assistente de controle externo. O concurso ofereceu 25 vagas mais cadastro reserva para auditor de controle externo, com salário de R$ 10.510,91.

Também foram ofertadas 15 vagas, mais cadastro reserva, para analista técnico com formação em ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, letras, psicologia, pedagogia, medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia e duas vagas para curso superior em qualquer área de formação. Os salários são de R$ 6.570,55.

A seleção abriu ainda 15 vagas, mais cadastro reserva, para assistente de controle externo, cujo salário é de R$ 2.844,38.

