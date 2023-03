TCE fiscaliza unidades de saúde em 17 cidades da região

Ação ocorre em todo o estado e busca identificar problemas de gestão e estrutura das unidades. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) realiza uma fiscalização surpresa em 17 municípios do Vale do Paraíba e região, nesta quinta-feira (30). O alvo são unidades de saúde que estão com problemas de gestão e irregularidades estruturais.

A ação abrange o total de 443 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Famílias (USF) de 237 cidades de todo o estado. Na região, 17 municípios serão submetidos à fiscalização (veja abaixo).

Ainda não há um balanço sobre a operação em cidades do Vale do Paraíba, litoral e região bragantina. A expectativa do TCE é finalizar a ação às 16h.

Os agentes irão verificar questões como obras incompletas, existência de equipamentos e instalações obrigatórios; a falta e o desperdício de medicamentos; a realização de exames; a distribuição de contraceptivos e vacinas, além da faixa de cobertura populacional.

A fiscalização também vai identificar problemas de gestão, como dificuldades para o agendamento ou encaminhamento de pacientes a serviços referenciados; ausência de dados e inexistência de sistemas de informação obrigatórios.

Veja abaixo os municípios da região que serão vistoriados:

Atibaia

Cachoeira Paulista

Caçapava

Campos do Jordão

Caraguatatuba

Cruzeiro

Cunha

Guaratinguetá

Jacareí

Lorena

Pindamonhangaba

Potim

São José dos Campos

São Sebastião

Taubaté

Tremembé

Ubatuba

