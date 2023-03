TCE suspende licitação para locação de 400 ônibus elétricos em São José dos Campos

Sessão para escolha da empresa prestadora do serviço estava marcada para esta sexta (10). Prefeitura de São José dos Campos publica licitação para locação de 400 ônibus elétricos

Adenir Britto/PMSJC

O Tribunal de Contas do Estado determinou nesta quarta-feira (8) a suspensão da licitação para locação de 400 ônibus elétricos em São José dos Campos. A sessão para escolha das empresas para prestação do serviço estava marcada para esta sexta-feira (10).

A suspensão da licitação pelo TCE atende um pedido da vereadora Amélia Naomi (PT). A vereadora da oposição alegou falta de clareza no edital em questões sobre o fornecimento de carregadores e baterias aos veículos.

Ao suspender o processo, o conselheiro Dimas Ramalho fixou ainda cinco dias para que a Urbam esclareça os pontos questionados na representação.

Em nota, a Urbanizadora Municipal informou que a licitação para locação dos ônibus elétricos está suspensa por solicitação do TCESP, tendo em vista não ter tempo hábil para analisar as respostas.

A Urbam afirmou refutar a ação de politicagem da oposição que pleiteou a suspensão no Tribunal e, disse ainda, que todas informações serão remetidas ao TCE, e assim, aguardamos o prosseguimento do certame.

Novela

Essa é a terceira tentativa da prefeitura para locação de ônibus elétricos, que substituirão a frota convencional do transporte público. O procedimento havia sido retomado no início de fevereiro após fracasso nas tentativas anteriores.

O edital prevê aluguel de 400 veículos (sem motorista) por um período de 15 anos (180 meses). Os veículos serão zero quilômetros e contarão com ar condicionado e carregador de celular. O valor de referência (máximo) é de R$ 3 bilhões.

A ideia é que os veículos sejam usados por outra empresa que vencer uma nova licitação para operar o sistema do transporte público. Esse pregão ainda não foi aberto.

Atualmente, três empresas operam o serviço na cidade. A gestão municipal enfrenta um impasse para escolher uma nova empresa para assumir a frota desde o início do ano passado, depois que rompeu o contrato com a Itapemirim (veja mais abaixo).

A prefeitura de São José teve diversos problemas nas licitações anteriores. No último, a única empresa participante não pôde ser habilitada por falta de documentos.

Em fevereiro de 2022 , a gestão rescindiu contrato com a empresa Itapemirim, que iria assumir todo o transporte público na cidade, incluindo a Linha Verde. Na ocasião, a empresa enfrentava dificuldades financeiras, estava em recuperação judicial e descumpriu prazos acordados. Em setembro, ela decretou falência.

Por conta disso, três empresas têm atuado no serviço de forma emergencial: Expresso Maringá, Saens Peña e Joseense. O contrato com elas foi renovado em outubro de 2022 por mais um ano.

Na época, a gestão informou que a prorrogação foi necessária para garantir a manutenção do serviço até que seja concluída a nova licitação do transporte público.

