Tchakabum, desfile, trio elétrico: veja programação do carnaval na região de Ribeirão Preto, SP

Agenda começa nesta sexta-feira (17) e vai até a próxima terça-feira (21). Opções listadas pelo g1 têm entrada gratuita. Personagens dos videogames, Mario e Luigi curtiram o carnaval em Taquaritinga, SP

Luciano Tolentino/EPTV

Com o carnaval se aproximando, os foliões da região de Ribeirão Preto (SP) já começam a pensar na melhor opção de evento para curtir o período.

As festas começam nesta sexta-feira (17) e vão até a próxima terça-feira (21). Fazem parte da folia atrações como o grupo de axé Tchakabum, desfiles de escolas de samba e trios elétricos. (veja abaixo)

Para ajudar você a se programar, o g1 lista eventos que acontecerão nas seguintes cidades:

Taquaritinga (SP)

Orlândia (SP)

Monte Alto (SP)

Jaboticabal (SP)

Batatais (SP)

Guaíra (SP)

Bebedouro (SP)

Sertãozinho (SP)

1. Taquaritinga

Após duas edições canceladas pela pandemia, o CarnaTaquá está de volta. Entre as principais atrações estão o tradicional trio elétrico Batatão, o bloco Jardineira da Tarde e escolas de samba.

Trio elétrico Batatão

Quando: entre sexta-feira e terça, das 22h às 4h

Onde: Rua Campos Sales

Bateria da Babadikiabo no carnaval em Taquaritinga, SP

Reprodução/EPTV

Jardineira da Tarde

Quando: entre sábado (18) e segunda-feira (20), das 16h às 19h30

Onde: concentração na Rua Visconde do Rio Branco, em frente à Escola Domingues da Silva

Bloco Chame Gente

Quando: segunda e terça-feiras, a partir das 16h

Onde: concentração em frente à Escola Domingues da Silva

Desfile de blocos e escolas de samba

Quando: entre domingo (19) e terça-feira, a partir das 20h

Onde: Rua Prudente de Moraes

2. Orlândia

A festa CarnaFolia 2023 será realizada no sábado, no domingo e na segunda. O evento é gratuito, mas é possível comprar ingressos para assistir, de camarote, às apresentações.

A venda acontece telefone (16) 3820-8005. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 100

Tatau, Banda Homem de Lata e Projeto Conclav

Quando: sábado, a partir das 21h

Onde: Praça dos Imigrantes

Thiago Brava, Grupo Violúdico, Batuque da Nega e escolas de samba Unidos do Cidade Alta e Filhotes da Beija

Quando: domingo, a partir das 15h

Onde: Praça dos Imigrantes

Tchakabum, Batuque do Bem e Bob & Shunt

Quando: segunda-feira, a partir das 21h

Onde: Praça dos Imigrantes

Toda a renda do CarnaFolia será doada para o Fundo Social de Solidariedade de Orlândia, informou a organização.

Grupo Tchakabum vai se apresentar em Orlândia, SP, durante o carnaval

Divulgação

3. Monte Alto

Em Monte Alto, a festa é com a Folia do Momo durante quatro dias. A programação está sendo promovida pela administração municipal.

Desfile do Macaco Albino e blocos em trio elétrico

Quando: sexta-feira, a partir das 20h

Onde: esquina da concessionária Honda

Desfile e show da banda Folia Tropical

Quando: sábado, a partir das 18h

Onde: Praça central

Bloco do Macaco Albino

Quando: domingo, a partir das 15h

Onde: Praça central

Desfile e show da Concha Acústica

Quando: segunda-feira, a partir das 19h

Onde: Praça central

Bloco do Macaco Albino

Quando: terça-feira, a partir das 15h

Onde: Praça central

Monte Alto, SP, tem programação diversificada

Divulgação/Prefeitura de Monte Alto, SP

4. Jaboticabal

A Escola de Arte Professor Francisco Berlingieri Marino, com o apoio da Prefeitura de Jaboticabal, realiza o Jabotifolia de domingo a terça. Confira atrações:

Banda Jaboticabeira Jovem

Quando: domingo, a partir das 15h

Onde: Ginásio de Esportes

Trio elétrico Jaboticabeira da Tarde

Quando: segunda-feira, a partir das 16h

Onde: Rua Rui Barbosa

Banda Jaboticabeira Jovem

Quando: terça-feira, a partir das 15h

Onde: Ginásio de Esportes

Jaboticabeira da Tarde

Horário: terça-feira, a partir das 16h

Onde: Rua Rui Barbosa

Bateria de show

Quando: terça-feira (21) às 18h30

Onde: Praça 9 de Julho

5. Batatais

O Batatais Folia tem a participação de vários blocos que prometem animar o Carnaval. Confira:

Bloco É Esse

Quando: sexta-feira, a partir das 18h

Onde: Teatro Municipal

Banda Lemon

Quando: sexta-feira, a partir das 21h

Onde: Lago Artificial

1º Cortejo do Bloco Só + Um

Quando: sábado, a partir das 21h

Local: Praça do Estádio dos Batatais FC, em direção ao Lago Artificial

Banda Ana

Quando: sábado, a partir das 21h

Onde: Lago Artificial

Blocão do Morro

Quando: domingo, a partir das 14h

Onde: Quadra do Blocão do Morro

Banda Tequila na Mesa

Quando: domingo, a partir das 21h

Local: Lago Artificial

2º Cortejo do bloco Só + Um e apresentação do bloco Bilinha

Quando: segunda-feira, a partir da 15h

Onde: Avenida Washington Luís

Bloco do Morro

Quando: terça-feira, a partir das 11h

Onde: Quadra Blocão do Morro

Depois de dois anos sem Carnaval, escolas de samba voltaram para o sambódromo de Batatais, SP, em 2018

Arquivo/EPTv

6. Guaíra

Está é a primeira edição do Carna-Guaíra após o início da pandemia. Com ela, a Prefeitura busca valorizar os músicos locais. Para celebrar o retorno, também está prevista uma matinê.

DJ Felipe, Pagode dos Amigos e Swing Praieiro

Quando: sexta-feira, a partir das 22h

Onde: Rua 10, entre a Escola Vicencina e a curva do Bar Terraço

DJ Rafael, Danilin e Swing Praieiro

Quando: sábado, a partir das 21h

Onde: Rua 10, entre a Escola Vicencina e a curva do Bar Terraço

DJ Damaceno, matinê e Swing Praieiro

Quando: domingo, a partir das 15h

Onde: Rua 10, entre a Escola Vicencina e a curva do Bar Terraço

DJ Denis, Gandaia e Swing Praieiro

Quando: domingo, a partir das 21h

Onde: Rua 10, entre a Escola Vicencina e a curva do Bar Terraço

DJ Andin, Gandaia e Swing Praieiro

Quando: segunda-feira, a partir das 21h

Onde: Rua 10, entre a Escola Vicencina e a curva do Bar Terraço

7. Bebedouro

Em Bebedouro serão cinco dias de folia, com blocos, matinê e trios elétricos. Veja atrações:

Trio elétrico Banda Reprise

Quando: sexta-feira, a partir das 20h30

Onde: Sambódromo

Bloco Sem Querê

Quando: sábado, a partir das 17h

Onde: em frente à Prefeitura

Matinê

Quando: domingo, a partir das 16h

Onde: Sambódromo

Bloco Sem Querê

Quando: segunda-feira, a partir das 17h

Onde: em frente à Prefeitura

Trio elétrico com Negro PH

Quando: terça-feira, a partir das 20h30

Onde: Sambódromo

8. Sertãozinho

Em Sertãozinho, o Carnafolia será de muita festa ao som de axé, samba e pagode, sem deixar o lado sertanejo na programação que inclui bandas locais e regionais.

Circuito Fechado

Quando: sábado, a partir das 20h

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni

Juan Marcus e Vinícius Elétrico

Quando: sábado, a partir das 22h30

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni

Curtê Aê Samba Pop

Quando: domingo, a partir das 21h

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni

San e Banda

Quando: domingo, a partir das 23h

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simion

Raiz Samba 6

Quando: segunda-feira, a partir das 19h

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni

Tchakabum

Quando: segunda-feira, a partir das 21h

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni

Lamento do Interior

Quando: terça-feira, a partir das 20h

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni

Augusto & Atílio e banda

Quando: terça-feira, a partir das 20h

Onde: Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni

Ainda em Sertãozinho, o distrito de Cruz das Posses terá as seguintes atrações:

Panela do pagode

Quando: sábado, a partir das 22h30

Onde: Praça Coronel Francisco Schmidt

Banda Me Leva

Quando: domingo, a partir das 14h

Onde: Praça Coronel Francisco Schmidt

Malukinha Pankadão

Quando: domingo, a partir das 23h

Onde: Praça Coronel Francisco Schmidt

Tchakabum

Quando: segunda-feira, a partir das 19h

Onde: Praça Coronel Francisco Schmidt

Banda Marca Registrada

Quando: segunda-feira, a partir das 21h

Onde: Praça Coronel Francisco Schmidt

Samba do Pastilha

Quando: terça-feira, a partir das 20h

Onde: Praça Coronel Francisco Schmidt

Nossa Cadência

Quando: terça-feira, a partir das 22h30

Onde: Praça Coronel Francisco Schmidt

Cantor Thiago Brava faz show em Orlândia, SP, durante carnaval

Michel Gomes/g1

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa