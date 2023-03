“Të blej shtëpi një herë të fusë kokën”, motra e Oltës pretendon të dërgojë Luizin në burg dhe tallet rëndë me të (VIDEO)

Motra e Oltës paralajmëron padi për Luizin dhe tallet me të: Të blej shtëpi një herë të futi kokën

Mes informacioneve që Kiara mori nga jashtë në Prime-in e së martës, ishte edhe një titull në lidhje me një deklaratë të motrës së Olta Gixharit, Gerta Gixhari. Ajo kishte shprehur mendimin e saj për marrëdhënien Kiara-Luiz dhe për vijmësinë e saj jashtë, mendim i cili nuk i ka pëlqyer aspak Luizit.

Para pak ditësh, Luizi shprehu brenda shtëpisë se do t’i japë një përgjigje motrës së Oltës. “Do i jap një përgjigje që ajo do të jetë e detyruar o të ndërrojë profesion ose shtet”- tha Luizi.

Ditën e sotme, motra e Oltës i është përgjigjur deklaratës së Luizit, ku teksa ka qenë e ftuar në emisionin “E diell” u shpreh: “Jemi mësuar tani që Luizi ka një natyrë që vetëm kërcënon dhe intimidon gjithmonë banorët që janë aty dhe e kemi parë tani që kërcënimet e tij nuk kanë asnjë lloj vlere. Unë nuk jam trembur me burra më të fortë dhe më të pushtetshëm se sa Luizi. E para e punës, Luizi të blejë një shtëpi një herë të futi kokën që të zë dhe gruan. Unë i kam mbyllur këto gjëra.”

Ndërsa, gjatë debatit me Meridian, Gerta Gixhari ka paraljmëruar padi për Luizin, pas daljes nga BBV në lidhje me kërcënimin ndaj saj dhe ajo tha se këngëtari mund të dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet.

