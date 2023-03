Veja agenda cultural de Américo Brasiliense, Araraquara, Araras, Casa Branca, Leme, Matão, Mococa, Pirassununga, Rincão, Rio Claro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e São Sebastião da Grama. Teatro com Juliana Knust, Grupo Sakanas e Quarta Essência agitam fim de semana na região

Divulgação

Apresentação de teatro com a atriz Juliana Knust e música com o grupo Quarta Essência em São Carlos e música com Grupo Sakanas em Araraquara (SP) são alguns dos eventos que prometem agitar o fim de semana na região (Veja abaixo agenda cultural de algumas cidades).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Veja agenda cultural de algumas cidades da região:

Américo Brasiliense

SÁBADO (11)

The Maiores

Horário: 20h30

Local: Estação do Peixe (Rua Manoel Borba, 470)

Entrada: R$ 10

Araraquara

SEXTA-FEIRA (10)

Dama de Vermelho

Atração: DJ Natalia Macias

Horário: 22h

Local: Akademia da Boemia (R. Nove de Julho, 181 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 10

Alma Delas

Atração: DJ Steff e DJ Marjeta

Horário: 23h

Local: Almanaque Club (R. Gonçalves Dias, 751 – Centro)

Entrada:

Avenged Sevenfold Cover

Atração: Banda Almost Easy

Horário: 21h

Local: Corleone Music Hall (R. Gonçalves Dias, 1648)

Entrada: a partir de R$5

Espaço Subterrâneo

Atração: David Tanganelli Acústico

Horário: 21h

Local: Espaço Subterrâneo (R. Cecília Aparecida de Freitas, 37 – Centro)

Entrada: R$ 10

Festa Oscar 2023

Atração: Banda Big Mama e Linkin Park Cover Ribeirão

Horário: 22h

Local: Pub13 Rock e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Entrada:

Música: Lê Ferreira

Horário: 20h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Happy Hour

Atração: Harrison e Gaetaço

Horário: 21h

Local: Clube 22 de Agosto (Av. Carmo Fiorillo, 391 – Vila Santana)

Entrada: a partir de R$ 20

Música com Lê Ferreira agita fim de semana no Sesc de São Carlos

Divulgação

SÁBADO (11)

Pagode da Lira

Atração: Dico da Lira

Horário: 20h

Local: Kairós 01 (R. Gonçalves Dias, 1923 – Vila José Bonifácio)

Entrada: R$ 15

Festa Oscar 2023

Atração: Banda Crash Hard

Horário: 22h

Local: Pub13 Rock e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Entrada:

Capotei o Corsa

Atração: DJ Tezinho

Horário: 20h

Local:

Entrada: a partir de R$ 30

Deu Praia

Atração: Grupo Sakanas

Horário: 15h

Local: Alhambra Eventos (R. José Mussi, 400 – Lot. Cociza)

Entrada: a partir de R$ 70

Grupo Sakanas agita fim de semana em Araraquara

Reprodução/Facebook

DOMINGO (12)

Kairós 01

Atração: Jaime e Fernando

Horário: 16h

Local: Kairós 01 (R. Gonçalves Dias, 1923 – Vila José Bonifácio)

Entrada: R$ 15

Carnateen

Atração: DJ Giordano

Horário: 16h

Local: Bazuah Eventos (Av. Agostinho Sônego, 668 – Campos Ville)

Entrada: a partir de R$ 30

Rinaldo Ferragini e Banda

Horário: 16h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Rinaldo Ferragini e Banda agitam fim de semana no Sesc de São Carlos

Divulgação

Araras

SEXTA-FEIRA (10)

Don Curiel

Atração: Fábio Menezes e Felipe

Horário: 18h

Local: Don Curiel (Av. Dona Renata, 5099 – Jardim Santa Cruz)

Entrada: R$ 20

Concerto Pop-sinfônico – Elas cantam

Atração: Orquestra de Sopro de Araras

Horário: 20h

Local: Teatro Estadual de Araras (Av. Dona Renata, 4901)

Entrada gratuita

SÁBADO (11)

Vibe Fest

Atração: Kawe e Hyperanhas

Horário: 20h

Local: Havanna Eventos (Rua Alessandro Volta, 840)

Entrada: a partir de R$ 75

Casa Branca

SEXTA-FEIRA (10)

Toka do Lobo

Atração: João Paulo Molin

Horário: 20h

Local: Toka do Lobo (Av. Capacete de Aço, 222 – Jardim Alvorada)

Entrada: R$10

Música no Horto

Atração: Duo Rodrigo Mendonça e Rodrigo de Almeida

Horário: 10h

Local: Horto Municipal

Entrada gratuita

Leme

SEXTA-FEIRA (10)

Marah Music Bar

Atração: Paula Mally

Horário: 17h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

Entrada:

SÁBADO (11)

Amazing on the Beach

Atração: Oba Oba Samba House

Horário: 16h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

Entrada:

Amnésia

Atração: DJ Roca

Horário: 22h

Local: Chácara Bambi

Entrada: a partir de R$ 20

DOMINGO (12)

Marah Music Bar

Atração: João Pedro e Fernando

Horário: 17h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

Entrada:

Matão

SEXTA-FEIRA (10)

Quintal da Villa

Atração: David e Mateus

Horário: 18h

Local: Quintal da Villa (Av. Antero Quaresma, 20 – Nova Cidade)

Entrada: R$ 10

Mococa

SÁBADO (11)

Antes só do que mal casado

Atração: Shane Morgan e Mariana Moraes

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Mococa (R. Cel. Diogo, 82 – Aparecida)

Entrada: a partir de R$ 30

Nóis Tá On

Atração: DJ Chapéuzinho

Horário: 22h

Local: A Cachaçaria (R. Cap. José Gomes, 364 – Centro)

Entrada: a partir de R$30

Pirassununga

SEXTA-FEIRA (10)

Sexta do Rock

Atração: Banda Exosfera

Horário: 18h

Local: Hangar Choperia (Av Cap. Antônio Joaquim Mendes, nº 1714)

Entrada: R$ 10

SÁBADO (11)

Sertanejo no Hangar

Atração: Gui Costa

Horário: 18h

Local: Hangar Choperia (Av Cap. Antônio Joaquim Mendes, 1714)

Entrada: a partir de R$ 10

Stand Up no Império

Atração: Yakko Sideratos

Horário: 20h

Local: Bar Império do Rock (Av. Painguás, 1201 – Jardim Rosim)

Entrada: a partir de R$ 30

Rincão

SEXTA-FEIRA (20)

Jonathan Art

Horário: 20h

Local: Cantinho dos Amigos Bar e Restaurante (R. Antônio Zambon, 135)

Entrada gratuita

Rio Claro

SEXTA-FEIRA (10)

Latente

Atração: Cia. Latente

Horário: 20h

Local: SESI Rio Claro (Av. M-29, 441 – Jd. Floridiana)

Entrada gratuita

SÁBADO (11)

Sunset Paradise

Atração: Grupo Soweto e Nicolas e Mateus

Horário: 18h

Local: Paradise Beach Sports (Avenida 1, 267, Rua da TuboPartes, Distrito Industrial)

Entrada: a partir de R$ 20

Madalena Live Music

Atração: Thiago Ferlin

Horário: 23h

Local: Madalena Live Music (Av. 5, 403 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 50

3° Festa do Milho

Atração: Matos e Felipe

Horário: 18h

Local: Central de Agronegócio (Rua 3A – 1155 – Vila Martins)

Entrada gratuita

Latente

Atração: Cia. Latente

Horário: 20h

Local: SESI Rio Claro (Av. M-29, 441 – Jd. Floridiana)

Entrada gratuita

Mulheres que cantam e encantam eternamente Gal

Atração: Filarmônica de Rio Claro e Mulheres que Cantam e Encantam

Horário: 20h

Local: Grupo Ginástico (R. Dois, 941 – Centro)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

DOMINGO (12)

Mulheres que cantam e encantam eternamente Gal

Atração: Filarmônica de Rio Claro e Mulheres que Cantam e Encantam

Horário: 20h

Local: Grupo Ginástico (R. Dois, 941 – Centro)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

São Carlos

SEXTA-FEIRA (10)

Sextou da Patroa 3.0

Atração: Paula Luiza e Nayara Amaral

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (R. Alessandro Di Salvo, 179)

Entrada: a partir de R$ 15

Bitita – As composições de Carolina Maria de Jesus

Atração: Sthe Araújo

Horário: 20h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada: a partir de R$ 10

SÁBADO (11)

Juliana Knust apresenta ‘Parabéns, Sr. Presidente in Concert’ neste fim de semana no Teatro Municipal de São Carlos

Divulgação

O Lata Velha do Brasil

Atração: Landau e Banda

Horário: 20h

Local: The Blackbird Pub (R. Maj. José Inácio, 2206 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 5

Flashback

Atração: Banda Six Alive

Horário: 19h

Local: Komb’s Bar (Av. Comendador Alfredo Maffei, 4320 – Jardim Ricetti)

Entrada: R$ 10

Chama no Sertanejo

Atração: Gabriel Bernar, Pedro Vitor e Mariana e William Rios

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (R. Alessandro Di Salvo, 179)

Entrada: a partir de R$ 15

Parabéns, Sr. Presidente in Concert

Atração: Cláudia Ohana e Juliana Knust

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São Carlos (R. 7 de Setembro, 1735 – Centro)

Entrada gratuita

Vida de Cão, Coração de Herói

Atração: Cia Mundu Rodá

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada: a partir de R$ 8

A Ressaca 2023

Atração: Mc Davi, Mc Kadu, Dj Henrique de Ferraz

Horário: 14h

Local: Banana Brasil Eventos (Rod. Washington Luiz, 234 – Fazenda Canchim)

Entrada: a partir de R$ 100

Apresentação ‘Vida de cão, coração de herói’ agita fim de semana em São Carlos

Divulgação

DOMINGO (12)

Gravação do DVD #Atualizou Bar

Atração: Grupo Quarta Essência

Horário: 18h

Local: Komb’s Bar (Av. Comendador Alfredo Maffei, 4320 – Jardim Ricetti)

Entrada: a partir de R$ 20

Nara Dom e Banda

Horário: 18h30

Local: Praça da XV

Entrada gratuita

Violeiras

Atração: Meire Dias

Horário: 10h

Local: Cemac ( Rua São Paulo, 745 – Centro)

Entrada gratuita

Mulheres de Voz II

Atrações: Amanda Vergara, Gabi Milino, Letícia e Gabi

Horário: 18h

Local: Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal

Entrada gratuita

Clássicos de 72 – Samba Rock

Atração: Banda Balaco

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Banda Quarta Essência agita fim de semana em São Carlos

Reprodução/Facebook

São João da Boa Vista

SEXTA-FEIRA (10)

Ressaca de Carnaval

Atração: Sambaculêjo Prime

Horário: 20h

Local: Novo Capitão Cevada (R. Henrique Cabral de Vasconcelos, 2302 – Loja Superior – Vila Ten. Vasconcelos)

Entrada:

São José do Rio Pardo

SEXTA-FEIRA (10)

Especial Elis

Atração: Natacha Silva

Horário: 19h30

Local: Epidauro (Av. Dep. Eduardo Vicente Nasser, 125 – Centro)

Entrada gratuita

São Sebastião da Grama

SÁBADO (11)

Capitão Jack Beer

Atração: Renato e Giovanelli

Horário: 22h

Local: Capitão Jack Beer (R. Cap. Gabriel, 67 – Centro)

Entrada:

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla