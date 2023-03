Teatro de Bolso de Campos, RJ, tem inscrições abertas para cursos de teatro e dança

Vagas são para o Curso Livre de Teatro e para o Projeto Dançarte. Aulas são gratuitas. Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em Campos dos Goytacazes, no RJ

Antônio Filho/Prefeitura de Campos

As inscrições para o Curso Livre de Teatro e para o Projeto Dançarte estão abertas até o dia 31 de março no Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Os cursos são oferecidos gratuitamente pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), através da Prefeitura de Campos.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer na portaria do Teatro de Bolso Procópio Ferreira, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, localizado na Rua Gesteira Passos, nº 11, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 98179-4448.

O Curso Livre de Teatro vai começar no dia 4 de abril e é destinado a alunos com idade mínima de 16 anos. Já o Projeto Dançarte, que recebe alunos a partir dos 7 anos, terá início no dia 6 de abril. Ambos os cursos terão suas atividades encerradas no mês de dezembro, conforme informado pela coordenadora artística do Teatro de Bolso, Neusinha da Hora.

O Curso Livre de Teatro, criado em 2009, é coordenado pela vice-presidente da FCJOL, Fernanda Campos e por Neusinha da Hora. As aulas ocorrerão nas terças e quartas-feiras, das 18h às 21h. O projeto já revelou muitos talentos e produziu peças de grande sucesso.

O Projeto Dançarte tem como objetivo principal promover a educação corporal, considerando o corpo como um instrumento valioso e importante para a compreensão de si mesmo e do mundo, por meio da dança livre e movimentos de expressão corporal. Sob a coordenação da animadora cultural Neide Brasil, as aulas serão realizadas às quintas-feiras, sempre das 17h30 às 19h.

Vittorio Ferla