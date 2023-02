Teatro Dr. Losso Netto em Piracicaba acumula problemas por falta de manutenção

Por conta de problemas no sistema de ar condicionado, programação na sala principal do teatro foi suspensa e local foi novamente fechado até a troca. Teatro Municipal de Piracicaba é fechado para reforma de sistema de ar-condicionado

O Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba (SP), acumula problemas de falta de manutenção. Mesmo após ficar sete anos em reforma, cinco deles sem funcionar, o local vai ser novamente fechado para a troca de todo sistema de ar condicionado.

A prefeitura anunciou a suspensão da programação prevista no local e transferência para outros espaços por conta desse problema. Não há previsão de reabertura.

A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, foi até o local e flagrou vários problemas no local. Além da parte do ar condicionado, outros espaços precisam de manutenção.

Uma das salas tem um buraco no teto, além de pintura danificada, fiação exposta e portas quebradas por conta de enxurradas. A área onde fica o teatro sofre com alagamentos com frequência.

A Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) informou que fará a troca de todo o sistema de ar-condicionado que atende a Sala 1 do teatro. Segundo a pasta, ainda neste mês, a prefeitura iniciará o processo de análise do sistema e elaboração de um projeto de substituição e instalação de um novo equipamento para, posteriormente, abrir licitação.

De acordo com o laudo técnico, apresentado à Semac na última quinta-feira (2) , foi constatado que o quadro elétrico do sistema de climatização do prédio encontra-se em situação crítica e por isso o sistema não deve ser utilizado.

Segundo o secretário de Governo e de Ação Cultural, Carlos Beltrame, além do problema no ar condicionado, a pasta também está buscando consertar os demais problemas.

“Eu estou fazendo um levantamento de todos esses problemas estruturais do prédio do Losso, e a gente também vai dar uma atenção especial a esses problemas. Esperamos o mais breve possível ter essas situações resolvidas”, afirmou.

Segundo ele, não há uma previsão definitiva para término dos reparos, mas a expectativa é fazê-los ainda no primeiro semestre.

Sete anos de reforma

A construção do teatro foi entregue em 19 de agosto de 1978, e incluía sistema de acústica e ar condicionado. Denominado inicialmente apenas como Teatro Municipal de Piracicaba, passou a se chamar Teatro Municipal Dr. Losso Netto em abril de 1993.

O teatro foi fechado para reforma em fevereiro de 2013. A entrega do imóvel, inicialmente prometida para o segundo semestre de 2013, foi adiada três vezes. O término já havia sido protelado para maio de 2014 e depois para agosto do mesmo ano, mas o trabalho foi paralisado.

Em julho de 2015, a Secretaria de Ação Cultural chegou a informar que a última etapa da reforma, com construção de fosso para apresentações de óperas e orquestra, começaria em janeiro de 2016. O serviço só foi retomado, no entanto, em setembro de 2017 e, segundo a prefeitura, aquela era a última etapa da reforma.

Em julho de 2018, o g1 mostrou que a obra foi entregue com problemas e que a prefeitura abriu um processo administrativo contra a construtora. O fosso operístico, que foi apontado como o “principal desafio”, foi entregue sem funcionar. A Secretaria Municipal de Obras acionou o fabricante do equipamento por meio da garantia.

Em agosto de 2018, a prefeitura abriu uma nova licitação para obras no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O edital apontava gastos de mais R$ 187 mil em uma “reforma complementar” no imóvel, que incluem intervenções na área externa do prédio e acabamentos em setores internos do teatro. Ainda assim, no mesmo mês o teatro foi reinaugurado.

Em agosto de 2020 o fosso operístico, agora funcionando, foi entregue e a última etapa da obra foi concluída, sete anos depois do início.

Em fevereiro de 2021, a EPTV, afiliada da TV Globo, mostrou que o teatro acumulava problemas de estrutura, apesar da grande reforma no local finalizada em agosto de 2020. Entre eles, estavam infiltração e paredes com rachaduras em algumas salas.

