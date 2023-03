Teatros de Santos e Guarujá recebem espetáculos neste fim de semana; confira as atrações

Há peças de teatro no sábado (11) e também no domingo (12). ‘O Sítio do Picapau Amarelo – O Musical’ é apresentado na Baixada Santista

Os teatros de Guarujá e Santos, no litoral de São Paulo, recebem espetáculos variados neste fim de semana.

Em Santos, o espetáculo Jantar com Daddy, dirigido por Platão Capurro Filho e com dramaturgia e interpretação de André Leahun, estreia neste final de semana. A peça conta a história de um homem gay maduro, na faixa dos 50 anos, que decide retomar sua vida social após ficar viúvo.

O espetáculo será apresentado no sábado (11) e domingo (12), às 20h30, no Teatro Guarany. A sessão de domingo (12) contará com intérprete de Libras. A entrada é de graça, mas é preciso retirar os ingressos no local, uma hora antes da apresentação.

O Sítio do Picapau Amarelo – O Musical é uma adaptação da história que brinca com a fantasia e a realidade, levando as crianças a uma visão de como cada pessoa pode ser muito importante, através da sagacidade de Emília, o espírito pesquisador do Visconde de Sabugosa e a delicadeza de Narizinho.

O espetáculo será no domingo (12), às 17h, no Teatro Municipal Braz Cubas, localizado na avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 70 e a venda no site Bilheteria Express.

Já em Guarujá, dois espetáculos teatrais vão acontecer no Teatro Municipal Procópio Ferreira, localizado na Avenida Dom Pedro I, 350, no Jardim Tejereba.

Neste sábado, às 20h, tem a peça Terceiro Sinal, do Grupo Casa 3. Ele mostrará a trajetória de uma companhia de teatro, trazendo detalhes sobre as alegrias e tristezas da vida nos palcos e as reviravoltas nos bastidores. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, no dia da apresentação. A classificação é livre.

Já no domingo, às 20h, o espaço recebe o espetáculo Geni e o Zepelim, da Cia Arte em Cena, baseada na canção homônima de Chico Buarque de Holanda e retrata a criação do cantor por meio da personificação dos personagens da música. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação, ou pela plataforma Sympla. A classificação é a partir de 12 anos.

