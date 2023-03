Técnico de enfermagem é demitido após suspeita de estuprar paciente em hospital público de SC

Funcionário ainda responde a processo administrativo. Polícia investiga crime no Hospital Tereza Ramos, o maior da Serra catarinense. Hospital Tereza Ramos

Foi demitido do cargo o técnico de enfermagem suspeito de estuprar uma paciente dentro do Hospital Tereza Ramos, em Lages, o maior e referência na Serra Catarinense. A investigação está em sigilo e o caso, que teria ocorrido na madrugada de quinta-feira (23), é apurado pela Defesa Civil.

A informação do desligamento foi confirmada pela direção do hospital e confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que gerencia a unidade.

Conforme o governo, o homem era contratado via CLT, em caráter temporário. Ele atuava na ala de isolamento do hospital, onde são colocados pacientes com possibilidade de agravamento de saúde.

Ainda segundo a secretaria, mesmo com a demissão, o técnico de enfermagem segue respondendo processo administrativo. O nome dele não foi informado, por isso o g1 SC não localizou a defesa dele.

Sedada e abusada

A Polícia Civil limitou-se a informar que a investigação é feita pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCami) e que “todas as providências iniciais já foram tomadas”.

Em entrevista à Rádio Clube de Lages, a vítima, sem revelar sua identidade, relatou que o agressor seria um profissional da enfermagem.

Ela, que estava internada para um tratamento pulmonar, relatou à rádio que ele a sedou com medicamentos e teria praticado o abuso com a vítima ainda sob efeito de remédios.

Em nota, o Hospital Tereza Ramos, informou que a vítima reportou ter sido vítima de ato sexual e que rapidamente a unidade iniciou os procedimentos cabíveis. Declarou ainda que repudia qualquer tipo de violência contra a mulher.

