Técnico de enfermagem investigado por sedar e estuprar paciente em SC pode ter registro cassado

Além do inquérito da Polícia Civil, homem é alvo de processo ético pelo Conselho Regional de Enfermagem. Caso aconteceu no maior hospital público da Serra catarinense. Hospital Tereza Ramos, em Lages, o maior da Serra catarinense

Divulgação

O técnico de enfermagem suspeito de sedar e estuprar uma paciente dentro do Hospital Tereza Ramos, em Lages, na Serra, é alvo de um processo ético aberto pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC). A informação foi confirmada pela instituição nesta quarta-feira (29).

A investigação segue em sigilo. Em casos relacionados à violência sexual, o órgão informou que as penalidades podem gerar multa, suspensão e até mesmo cassação do registro profissional, que passa pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A denúncia de violência ocorreu na madrugada de quinta-feira (23). A vítima, que não teve a identidade divulgada, disse à NSC TV que estava internada na unidade para tratar de uma infecção pulmonar e, antes de apagar, recebeu um medicamento do profissional.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Na sexta-feira (24), o homem foi demitido. Em nota, o Hospital Tereza Ramos afirmou que a vítima denunciou “ter sido vítima de um ato de violência sexual” e que rapidamente a unidade iniciou os procedimentos cabíveis” (leia a íntegra abaixo).

“Ele estava mexendo nas minhas genitais, ele introduziu o dedo com muita força, né. Senti também uma movimentação dele se masturbando. Eu só consegui me acordar, de verdade, abrir o olho às 5h30, 6h. Eu acordei no desespero, chorando, tremendo, com medo que ele entrasse de volta no quarto”, disse a vítima (assista abaixo).

Corre em sigilo inquérito que apura denúncia de estupro em hospital de Lages

Técnico de enfermagem é demitido após suspeita de estuprar paciente

Estupro de paciente dentro do maior hospital público da Serra

A reportagem do g1 SC procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (29) e aguarda retorno. No dia seguinte ao crime, a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) afirmou que investigava o caso e que “todas as providências iniciais já foram tomadas”.

O que disse o hospital

“Informamos que na manhã de ontem, 23/03, a Direção do Hospital e Maternidade Tereza Ramos – HMTR recebeu a informação de que uma paciente internada na Unidade reportou ter sido vítima de um ato de violência sexual ocorrido na madrugada.

Imediatamente após conhecimento da denúncia, os órgãos responsáveis pela a apuração do caso foram acionados, a saber, as Polícias Civil e Científica, as quais compareceram ao Hospital e já iniciaram os procedimentos cabíveis.

Conforme orientação da Polícia Civil, o caso é investigado sob absoluto sigilo, razão pela qual não podemos fornecer qualquer informação neste momento.

Entretanto, reiteramos que o HMTR está à disposição da paciente para quaisquer esclarecimentos e que todas as medidas administrativas necessárias estão sendo tomadas, inclusive a restrição de atividades dos profissionais envolvidos.

O HMTR repudia qualquer ato de violência contra a mulher e está comprometido com a investigação em andamento”.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Ufficio Stampa