Técnico eletricista morre após levar choque enquanto trabalhava em Mogi das Cruzes

Rapaz tinha 25 anos e prestava serviços para distribuidora de energia do Alto Tietê. Um técnico eletricista de 25 anos morreu depois de levar um choque enquanto trabalhava, na manhã desta quarta-feira (15), em Mogi das Cruzes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi na Rua Lindenberg, no Jardim Aeroporto III. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência confirmou o óbito no local.

A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, informou por meio de nota que lamenta o acidente com o funcionário, que atuava para uma empresa terceirizada da companhia.

Disse ainda que se solidariza com a família e amigos, se colocando à disposição das autoridades para apuração dos fatos.

Vittorio Ferla