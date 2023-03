Energia recuperada em 2022 nos dois municípios seria suficiente para abastecer 7.600 residências por um mês. Técnicos flagram 300 ligações clandestinas na rede elétrica em Mongaguá e Peruíbe, SP

Técnicos identificaram e removeram 300 ligações elétricas clandestinas em Mongaguá e Peruíbe, no litoral de São Paulo, em 2022. Segundo a Neoenergia Elektro, concessionária que atua nas cidades, no total, foram recuperados 1.5 milhão de quilowatt/hora de energia, o que seria suficiente para abastecer 7.600 residências durante um mês.

Em Mongaguá, as fraudes foram identificadas em comércios e casas nos bairros: Vila São Paulo, Vila Atlântica e Balneário Itaoca. E em Peruíbe, nos bairros: Centro, Santa Izabel e Jardim Caraguava.

De acordo com a concessionária, a distribuidora mobilizou mais de 200 profissionais, que realizaram 36 mil inspeções ao longo de 2022. Nas cidades, segundo a empresa, também foi realizada a substituição de 46 mil medidores, que ajudam a inibir a prática ilegal do furto de energia.

As ações de campo complementaram as novas tecnologias e equipamentos implementadas pela empresa que identificam, previamente, possíveis alvos com fraude.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Os responsáveis pelas unidades flagradas com a fraude, mesmo que não estivessem no local no momento da inspeção, respondem a inquérito policial.

Segundo a empresa, a distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população, além de prejudicar o fornecimento de energia da região, podendo causar problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 0800 701 01 02 ou pelo site da Neoenergia Elektro.

