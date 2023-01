tecnologia:-51-startup-italiane-a-las-vegas-per-il-ces-2023

Oltre 190mila metri quadrati di spazio, 3100 espositori presenti e 173 Paesi rappresentati. Sono i numeri della nuova edizione del Consumer Electronic Show – CES, il grande salone della tecnologia di Las Vegas che quest’anno si svolge dal 5 all’8 gennaio. L’Italia è uno dei 20 Paesi presenti con un proprio padiglione, con esempi di innovazione provenienti dalle Marche, dalla Sardegna, dal Lazio, dalla Lombardia e dalla Liguria.

Saranno 51 le startup tech presenti al padiglione italiano del CES 2023 organizzato da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il sostegno di Area Science Park e ITA. Tra i partner anche il Centro Estero per l’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, che annuncia un panel tematico sul settore automotive. Diversi altri panel, oltre ai pitch di tutte le startup, saranno ospitati dall’arena presente all’interno del padiglione nei giorni della manifestazione.

“Anche quest’anno – spiega Roberto Luongo, direttore generale di Agenzia Ice – portiamo l’ecosistema italiano al più importante appuntamento mondiale per il settore. Un ecosistema ormai maturo, che nel 2022, a 10 anni esatti dalla sua nascita ufficiale con lo Startup Act, conta quasi 14mila startup innovative registrate e nel 2022 raggiungerà quota 2 miliardi di investimenti. Una crescita che Ice alimenta a ciclo continuo, creando diversi punti di contatto tra le realtà innovative italiane e i principali attori e interlocutori del mercato internazionale. Esportiamo un’industria tecnologica competitiva, che fa il paio con la già affermata riconoscibilità del nostro Paese sul piano culturale. Non a caso il simbolo di Innovit è il ‘Vitruchip’, l’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci rivisto con gli stilemi di un microchip: un incontro perfettamente armonico tra scienza e arte, tra tecnica e cultura, che caratterizza ancora oggi il nostro Paese”.

