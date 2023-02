Tecnologia ambiental é alternativa para recursos naturais finitos

Tecnologias verdes fornecem soluções para reduzir o consumo de energia, reduzir emissões, reaproveitar subprodutos e minimizar os impactos da eliminação de resíduos Você sabia que estamos quase alcançando o número de 8 bilhões de pessoas no planeta? E esse cenário considerando que seguimos compartilhando recursos finitos. Tem mais, segundo projeções da ONU (Organização das Nações Unidas), nas próximas décadas – provavelmente até 2050 serão 9,7 bilhões – isso pode comprometer ainda mais a qualidade de vida no ecossistema terrestre, já que esse consumo de recursos e reservas naturais, já reduzidos, serão potencializados.

Com uma população crescente, o consumo de recursos que já acontece de forma acelerada, tende a crescer e dentro dos parâmetros de produção a que estamos acostumados, a reposição natural não conseguirá acompanhar.

Com a pandemia da covid-19, se instalou uma emergência em nível mundial e novas políticas públicas, focadas no saneamento básico, higiene, acesso da população à água de boa qualidade. E esse olhar com novas perspectivas para o saneamento mostra o quanto a tecnologia ambiental é necessária para promover uma transição ao progresso sustentável da nossa comunidade global.

O que é o progresso sustentável

Para acompanhar essa mudança de comportamento, é necessário olhar para a ecoeficiência da comunidade: um conceito que se refere às medidas de oferta de serviços e bens capazes de atender às necessidades humanas e promover a qualidade de vida, sem gerar impactos ambientais danosos e ainda atender ao máximo o uso dos recursos naturais não renováveis.

Existem oito aspectos fundamentais para se avaliarmos a ecoeficiência:

1- Reduzir consumo de materiais com bens e serviços;

2- Reduzir o consumo de energético com bens e serviços;

3- Diminuir a liberação de substâncias tóxicas;

4- Aumentar o uso sustentável de recursos renováveis;

5- Aumentar a reciclagem dos materiais usados;

6- Aumentar o uso consciente dos recursos renováveis, fomentando a sustentabilidade;

7- Estender a vida útil dos itens;

8- Auxiliar na educação do público sobre a gestão de recursos naturais e energéticos.

E sabe-se que as tecnologias verdes funcionam controlando as emissões de poluentes e incentivando o uso de tecnologias de desenvolvimento limpo, como:

● Captura de gás em aterros sanitários;

● Tratamento de dejetos suínos e reaproveitamento de biogás;

● Troca de combustíveis;

● Geração de energia por fontes renováveis (biomassa, energia eólica, pequenas e médias hidroelétricas, energia solar);

● Compostagem de resíduos sólidos urbanos;

● Geração de metano a partir de resíduos orgânicos (biogasificação);

● Pirólise de resíduos;

● Florestamento e reflorestamento em áreas degradadas.

Como colocar isso em prática

Uma sigla que tem chamado muito a atenção dos investidores na última década é a ESG (Environmental, Social and Governance). Especialistas dizem que quem deixar para depois os critérios e princípios ESG pode ficar para trás no mercado financeiro e perder investimentos.

As pessoas estão cada vez mais preocupadas com questões relacionadas à responsabilidade social e à atitude das empresas em relação a essas questões. Isso é resultado de instituições que estendem suas visões além das métricas financeiras e passem a considerar os impactos financeiros, sociais e ambientais.

Empresas que adotam as melhores práticas de ESG conseguem aumentar sua receita, reduzir custos, minimizar problemas legais, aumentar a produtividade e ainda otimizar seus investimentos.

Por meio de pesquisas, propostas inovadoras, visão diferenciada de negócios e gestão participativa, a Gratt Indústria e Tecnologia Ambiental atua na fabricação de decanters e tridecanters centrífugos, centrífugas verticais, flotadores, sistemas de secagem e estações completas para tratamento de água e efluentes industriais e entre outros equipamentos para setores que necessitem tratamento ou isolamento de resíduos, sempre com o objetivo de proteger o meio ambiente e a conservação da água.

Assim, como organismo vivo, fica cada vez mais evidente a importância da convivência entre o mercado, o meio ambiente e a sociedade. A linha de equipamentos e sistemas da Gratt oferece alternativas economicamente viáveis, para que empresas de diversos setores possam adequar seus processos produtivos, aproveitando recursos e matérias primas essenciais, minimizando os impactos de suas atividades no meio ambiente. Assim, a Gratt se destaca no mercado brasileiro pelo pioneirismo em atividades essenciais à proteção da vida e leva a sério seu lema “Aliando Tecnologia à sustentabilidade.”

Acesse o site da Gratt e saiba mais.

