Tecnologia aplicada à segurança de empresas, condomínios e indústrias

Aliando tecnologia à segurança, condomínios, prédios comerciais e indústrias ganham maior foco em gestão integrada de recursos e processos. A Security é uma empresa que atua com soluções personalizadas, aliando tecnologia e segurança,focando na gestão integrada de recursos e processos.

Para que condomínios, empresas, prédios comerciais e indústrias assegurem a integridade de suas instalações, bens, valores e pessoas, existe uma infinidade de alternativas que vão desde o controle de acesso ao monitoramento via equipamentos eletrônicos.

Aproximadamente 800 clientes Security já contam com maior tranquilidade em suas operações, e esta demanda só tende a aumentar.

Tecnologia e segurança: as melhores soluções para empresas, condomínios e indústrias

Controle de acesso

Agente de segurança autorizando entrada e saída de pessoas do local

Reprodução/Security Segurança e Serviços

O controle de acesso é a gestão de entrada e saída de visitantes em um local. Sua importância está em assegurar a liberação de indivíduos apenas mediante checagem e autorização, impedindo ou minimizando o risco de ações criminosas.

Na Security, existem algumas formas de realizar o controle de acesso, como:

Portaria Remota | Substitui a presença humana no ambiente. Toda a operação é conduzida à distância, através de uma central de monitoramento e tecnologias como: reconhecimento facial, biometria digital, tags, senhas, QR-Code, leitor de íris, dentre outros.

Portaria Autônoma | Através de tecnologias de controle de acesso, moradores são conectados diretamente com os convidados, sem precisar do intermédio de um atendimento físico ou remoto.

Portaria Híbrida | Une o fator humano ao tecnológico para elevar a eficiência da segurança.

Monitoramento e segurança eletrônica

Sistema de circuito de câmeras CFTV

Reprodução/Security Segurança e Serviços

A Security também oferece uma gama de soluções tecnológicas que favorecem a supervisão em tempo real e rápida resposta em situações de risco.

O CFTV, por exemplo, é o circuito de câmeras que são instaladas para cobertura perimetral completa e vigiada 24h. Alarmes e sensores de movimento também ajudam na identificação imediata de uma ameaça.

Esses equipamentos podem trabalhar juntos, onde um aciona o outro, dando maior precisão sobre a área afetada e mostrando imagens que vão guiar os protocolos e ações determinadas para cada tipo de risco.

Diferenciais da Security

Agentes de segurança Security em atuação

Reprodução/Security Segurança e Serviços

Equipe interdisciplinar e especializada

Todo o processo de análise de risco, implementação e operacionalização é realizado por profissionais capacitados. Ao atender um cliente, os consultores comerciais não trabalham sozinhos, existe uma equipe que conta com projetistas que avaliam o local e elaboram um projeto de segurança baseado nas necessidades do ambiente, contemplando o que precisa ser aplicado ou melhorado.

Além disso, a instalação de equipamentos é supervisionada por técnicos que vistoriam as instalações e configuram os equipamentos junto à central de monitoramento.

Proximidade com o cliente

O cliente participa de todo o processo, desde as discussões e alinhamentos iniciais até as validações das demandas identificadas pelos técnicos e especialistas. O intuito é a negociação de um escopo fiel ao que o negócio precisa.

Equipes de pronta resposta

Todo condomínio e indústria que conta com serviço de monitoramento possui suporte de VTR (Viatura Tático Ronda). O que significa que sempre que sensores e/ou câmeras forem acionados, será enviado ao local uma viatura para uma verificação externa.

Assim, é possível confirmar se há sinais de invasão e arrombamento ou se foi um alarme falso, para só então mobilizar a polícia.

Investimento em tecnologia

Um dos pilares de atuação da Security é a atualização constante das novidades e melhores práticas de mercado. Principalmente em termos de tecnologia, visto que este é um cenário que evolui com velocidade e os equipamentos vão ganhando versões mais sofisticadas.

O objetivo é aplicar melhorias contínuas nos postos de serviços. Além disso, a empresa possui uma estrutura de central de monitoramento integrada e eficiente.

Experiência que gera confiança

Conte com quem que está presente no mercado de prestação de serviços de vigilância, facilities e tecnologia há 43 anos.

Além de todo o tempo de atuação, a Security se destaca pela experiência em operações com clientes dos mais diversos segmentos. Atendendo com estratégia, grandes empresas, condomínios e indústrias.

Quer saber mais sobre estes serviços e a possibilidade de atuação em outros mercados? Clique aqui.

Vito Califano