Tecnologia é grande aliada da segurança do paciente

Refrigeradores adquiridos pelo Hospital São José garantem a conservação de medicamentos e identificação rápida em caso de desvios de temperatura A busca constante por tecnologias que facilitem o trabalho e garantam cada vez mais segurança no atendimento ao paciente é uma constante dentro do Hospital São José de Criciúma. A instituição é reconhecida pelo trabalho que realiza, sempre focado na humanização, mas sem deixar de lado as novas tecnologias existentes no mercado.

Um desses exemplos são os refrigeradores que são utilizados na Farmácia Oncológica da instituição. Os dois equipamentos foram adquiridos pelo HSJosé e trazem um grande diferencial especialmente para a segurança do paciente.

“Os refrigeradores possuem um sistema de alarmes instantâneo para temperaturas fora da faixa do permitido (2°C a 8°C) e com mensagem no painel LCD e registro automático na memória interna. Além disso, possuem disparo via discadora, sendo possível a identificação rápida por parte dos colaboradores, se houverem desvios de temperatura. Ainda, é possível gerar relatórios de eventos como, porta aberta, falta de energia, falha de sensor e inicialização do equipamento”, explica a coordenadora da farmácia oncológica do HSJosé, Paloma Pavei Votri Luiz.

Refrigeradores que são utilizados na Farmácia Oncológica da instituição

Divulgação

De acordo com a farmacêutica, a busca por novas tecnologias com objetivo da otimização do atendimento ao paciente é rotina no Hospital São José. “A aquisição dos refrigeradores ocorreu para uma melhoria do processo. O foco foi a segurança do próprio paciente com a garantia da qualidade do armazenamento do medicamento ofertado visto a qualidade do equipamento e informações fornecidas por ele. Inclusive para atuação imediata no caso de eventuais problemas, independente de horário, além de uma série histórica da conservação dos medicamentos, caso queira realizar uma análise para melhoria de processos”, enaltece Paloma.

