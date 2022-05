teglia-di-verdure-al-forno:-morbide-e-leggere-per-un-contorno-speziato-sfizioso

La teglia di verdure al forno si prepara con una ricetta facile e veloce: un contorno caldo, che garantisce verdure morbide, leggere e saporite grazie all’aggiunta di un mix di spezie;

un’idea per un contorno vegetariano, sano e versatile, che potete variare in base ai vostri gusti personali, utilizzando verdure fresche di stagione o disponibili nella vostra dispensa.

Perfetto come secondo piatto di verdure, o per accompagnare un secondo di carne o pesce;

ottimo come condimento per la pasta o pizza, o per farcire un panino;

provatelo su una bruschetta croccante con un filo d’olio a crudo.

Per questa ricetta abbiamo utilizzato solo zucchine, patate e cipolla, ma potete sbizzarrirvi con melanzane, carote, zucca, broccoli, cavolfiore, pomodorini o altro di vostro gradimento.

Teglia di verdure al forno

Ingredienti

una zucchina grande

3 patate

una cipolla bianca grande

rosmarino fresco

2 spicchi d’aglio

olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di paprika dolce o affumicata

un cucchiaino di origano

1 cucchiaino di timo secco

basilico

sale e pepe

Procedimento

Pulite e lavate le verdure: sbucciate le patate, eliminate le punte dalla zucchina, pelatela e svuotatela dai semi, e pulite la cipolla dalla buccia;

infine tagliate tutte le verdure a fettine sottili.

In un bicchiere mescolate qualche cucchiaio di olio con la paprika, origano, timo, sale e pepe, aglio tritato e aghi di rosmarino.

Disponete le vostre verdure a strati, in una teglia una d’olio, e cospargete ogni strato con l’olio speziato e foglie di basilico.

Cuocete il tutto a 200 °C per 40 minuti circa, finché le vostre verdure non diventano leggermente abbrustolite e dorate.

Sfornate la teglia di verdure al forno, e servitela immediatamente o consumate le verdure tiepide.

