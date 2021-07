Telecronista Rai finale Europei, chi è Katia Serra: “Da lunedì disoccupata”

Alberto Rimedio out a causa del Covid, dentro Stefano Bizzotto e Katia Serra: sono loro i telecronisti della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Bizzotto è la prima voce, Serra lo accompagna con il commento tecnico. Si tratta di un unicum: mai prima d’ora una donna aveva svolto una telecronaca di una finale della nazionale azzurra. Per il pubblico sportivo della Rai, Katia non è del tutto una sorpresa in quanto ha già commentato dei match di Euro 2021 e soprattutto in quanto ha fatto l’opinionista sulla tv di stato per nove stagioni, a partire dal 2010 (in una stagione è stata protagonista su Sky).

“C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la partita della vita”. Così Serra al quotidiano La Repubblica. “Non enfatizzo – aggiunge – perché so che questa occasione arriva solo per disgrazie altrui e quindi porto rispetto ad Alberto Rimedio e gli altri colleghi di tutto lo staff Rai, che si erano fatti un coso così per arrivare a questo punto e ora devono stare a casa”.

Il forfait di Rimedio l’ha così spinta a fare i bagagli rapidamente e a prendere un volo Bologna – Londra. Sempre a La Repubblica confida anche, con una punta di amarezza – che senza dubbio solleverà qualche polemica – che dopo l’evento sarà nuovamente senza lavoro: “E da lunedì prossimo torno disoccupata. Sono grata per questa opportunità, è un bellissimo momento ma dopo Wembley sarò di nuovo a spasso”.

La Rai le ha fatto sapere che sarebbe stata lei ha commentare la finale alle 3 di notte, dopo aver appurato che Rimedio non avrebbe potuto essere al timone della telecronaca. “Ho dormito tranquilla – ha spiegato Katia -. Sono emozionata ed entusiasta, ma ho già commentato gare importanti con 7-8 milioni di telespettatori. Questa è la partita della vita anche per me, lo so: è gratificante, ma ci arrivo preparata con dieci anni di esperienza alle spalle”.

Chi è Katia Serra, la telecronista Rai di Italia – Inghilterra a Euro 2021

Katia Serra ha 48 anni ed è originaria di Bologna. Ex calciatrice – ruolo centrocampista -, in carriera ha militato in 13 squadre vincendo uno scudetto con il Modena. Nella nazionale femminile vanta 25 presenze. Il suo percorso sul rettangolo verde è stato più volte frenato dagli infortuni.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è buttata in tv, naturalmente a parlare di calcio. Come sopradetto, ha trascorso nove stagioni in Rai e una a Sky. Circa un anno e mezzo fa le è stato affidato un ruolo più marginale: unica vetrina la serie A femminile su Tim Vision e la Nazionale femminile.

Agli Europei ha commentato 7 match: