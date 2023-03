Telegestão, mudança em pontos escuros e atenção a locais públicos: como será o novo contrato de iluminação em Campinas

Entenda como vai funcionar cada fase da concessão, escolhida por meio de leilão na Bolsa de Valores. Uma das principais críticas da população é a falta de luz à noite; prefeitura estima 1 mil pontos com problema. População reclama de iluminação em Campinas

Reprodução/EPTV

O consórcio selecionado para gerir o sistema de iluminação pública de Campinas (SP) já começou a executar o contrato, que tem duração prevista de 13 anos, após a assinatura da ordem de serviço. Segundo a administração, a Parceria Público-Privada (PPP) foi firmada para modernizar o serviço e tentar diminuir a sensação de insegurança, que é uma das grandes críticas da população da metrópole [veja abaixo].

O formato de privatização, feito por meio de um leilão na Bolsa de Valores – o primeiro na história da cidade – tem investimento de R$ 172 milhões por parte do novo concessionário, o Consórcio Conecta Campinas, que é formado por quatro empresas, e contrapartida de R$ 1,5 milhão do governo municipal. O valor total do contrato é de R$ 239,5 milhões.

A parceria prevê, ao longo dos 13 anos de contrato, três fases diferentes de execução (1 a 3), além da fase 0, que antecedeu o leilão e consistia em processos preliminares como a elaboração de um plano de operação e manutenção, implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), e cessão à concessionária das obrigações com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Para mostrar melhor como vai funcionar o novo sistema de iluminação pública em Campinas, o g1 preparou uma explicação ponto a ponto de cada uma das fases, que terão serviço de telegestão, “prioridade” em melhorar os locais mais escuro e uma atenção especial aos principais espaços públicos do município. Veja abaixo.

Iluminação pública é alvo de reclamações em Campinas

Reprodução/EPTV

Primeira fase

Troca das lâmpadas

O consórcio já iniciou, como parte das atividades previstas na primeira fase, que tem duração de três meses, a troca de todo o parque de iluminação pública da cidade com a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED, que ilumina cinco vezes mais e consome menos energia.

Segunda fase

Iluminação especial nos espaços públicos

A ideia do Executivo é implantar uma iluminação “especial”, ou seja, diferente da utilizada em lâmpadas comuns, nos principais pontos públicos de Campinas, como pontes, viadutos, monumentos, praças, fachadas e obras de arte de valor histórico, cultural ou paisagístico.

Telegestão

O sistema terá controle e gestão remota dos pontos de iluminação pública da metrópole. Ele deve contemplar solução de computação, armazenamento, segurança, conectividade, interface gráfica de usuário e dispositivos de campo “online e offline” para gerenciar, monitorar, controlar e receber dados operacionais.

A tecnologia terá um aplicativo de controle, implantado no Centro de Controle Operacional, para coordenar o volume de dispositivos e relatórios. A duração da segunda fase é de 24 meses.

Terceira fase

Pontos escuros

Na terceira fase, que vai durar até o final da concessão, o consórcio deve fazer a manutenção de tudo o que foi feito. Além disso, o foco vai ser eliminar os locais com problemas. De acordo com a prefeitura, dos 123 mil pontos de iluminação na cidade, pelo menos 1 mil estão muito escuros, o que gerou muita reclamação da população.

“Eu já desço olhando para trás, então eu já fico com medo. Muitas vezes no ponto de ônibus a iluminação é só das placas de publicidade”, disse uma moradora no Centro de Campinas. Veja mais reclamações.

O secretário de Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulella, afirmou que a ideia é eliminar os pontos sem luz com a nova concessão.

“Nesses três primeiros meses, o consórcio vai fazer o cadastro de todos os pontos e já começou a fazer a troca. Hoje nós temos um canal (0800-002-17-47) para receber a denúncia e identificar os pontos fracos de iluminação. O objetivo dessa concessão é ter zero pontos sem iluminação”, disse o titular da pasta.

Travessia de pedestres

As travessias de pedestres também vão receber iluminação nova. A administração selecionou as passarelas próximas aos seguintes locais:

Bombeiros;

Centros de Saúde;

Delegacias;

ETECs;

Faculdades;

Hospitais;

Supletivos;

Terminais de ônibus;

Universidades;

Teatros;

Museu

Campinas terá nova concessionária de iluminação pública

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo