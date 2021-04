telegram-allarga-vendite-e-pagamenti-a-tutte-le-chat

L’aggiornamento dell’app permetterà ai bot merchant di comunicare in qualsiasi chat, gruppo o canale, facendo “girare” i messaggi di pagamento prodotti

Telegram (Illustrazione di Rafael Henrique/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)

Nuove funzionalità in arrivo per i commercianti che utilizzano i bot di pagamento su Telegram: l’ultimo aggiornamento porterà l’app di messaggistica istantanea alla versione 7.7, con cui sarà possibile accettare in modo nativo i pagamenti effettuati con carte di credito in qualsiasi chat. Sono otto i fornitori di servizi di pagamento terze parti che permetteranno di integrare pagamenti 2.0: Stripe. YooMoney, Sberbank, Tranzzo, Payme, Click, LiqPay ed Ecommpay. “Telegram non prende nessuna commissione e non conserva alcuna informazione sul pagamento”, assicura una nota della compagnia di Pavel Durov, 36enne fondatore della app. Telegram supporta Apple Pay e Google Pay.

Telegram ha fornito la possibilità di pagare in app attraverso appositi bot sin dal 2017, tuttavia ora i bot dei merchant potranno “comunicare” in qualsiasi discussione anche fuori dal proprio account, con messaggi che contengono il collegamento a una pagina di pagamento integrata nell’app con la foto di un prodotto o la descrizione di un servizio. Questi link potranno essere inviati all’interno di qualsiasi chat, inclusi i gruppi e i canali, essere inoltrati e utilizzati da molteplici acquirenti per effettuare un ordine, in modo che possano “girare” tra i vari utenti. Inoltre, il bot del merchant potrà essere “interpellato” con la modalità inline all’interno di qualsiasi discussione, per esibire beni e servizi disponibili, in chat, più o meno come si fa ad esempio con i bot inline @gif, @vid e @wiki e altri.

La nuova versione permetterà all’utente di aggiungere una mancia al venditore e renderà disponibile la funzione pagamento anche per l’app desktop 2.7.2. Per entrare nel mercato su Telegram è necessario creare un bot, usando le funzionalità di BotFather. Fra gli altri maggiori aggiornamenti appena pubblicati, l’app permetterà di programmare chat vocali, con data e ora precisa, dando la possibilità di organizzare veri e propri “eventi”, una modalità che permette di rispondere alla concorrenza di Clubhouse. Gli utenti delle chat vocali potranno inoltre curiosare tra i miniprofili delle persone che partecipano alla discussione, senza lasciare la finestra della chat vocale. Due nuove versioni di Telegram Web daranno la possibilità di accedere in modo diretto alle chat preferite, sia da mobile che da desktop via browser.