telegram-ha-finalmente-aggiunto-le-videochiamate-di-gruppo

Nelle chat vocali di gruppo si potrà ora attivare la videocamera. La funzionalità era stata annunciata già l’anno scorso, ma è stata implementata negli ultimi giorni. Arrivano anche gli sfondi animati

Telegram ha finalmente aggiunto la possibilità, su tutti i dispositivi, di fare videochiamate di gruppo, dopo che la funzionalità era stata annunciata ad aprile dello scorso anno. Nelle chat vocali di gruppo, già presenti nell’app, si avrà la possibilità di attivare la videocamera, facendole diventare delle vere e proprie videochiamate. I partecipanti solo audio sono illimitati, mentre potranno per il momento attivare per le prime 30 persone che si uniscono alla chat vocale. L’azienda ha riferito che questo limite aumenterà presto, “man mano che le chat vocali inizieranno a essere usate per lo streaming dei giochi, eventi dal vivo e altro”.

Durante le videochiamate si potrà anche condividere il proprio schermo, oltre al video della tua fotocamera, ma si potrà anche trasmettere entrambi contemporaneamente. Telegram ha spiegato con un post sul proprio blog che le chat vocali su desktop si aprono in “una finestra separata, così sarà possibile scrivere e parlare senza dover ridurre a icona qualcosa. Le applicazioni desktop hanno anche la condivisione selettiva dello schermo in modo da poter trasmettere un programma specifico invece del vostro intero schermo”.

Foto: via Telegram

Quando viene usata un’applicazione desktop, lo schermo di chiunque inizi a condividere il suo schermo sarà fissato automaticamente. Una caratteristica pensata per le riunioni di lavoro di piccoli team.

Telegram a gennaio ha raggiunto 500 milioni di utenti attivi. Tuttavia, l’introduzione da parte di Telegram delle videochiamate di gruppo è in ritardo rispetto alla concorrenza. WhatsApp, che a febbraio contava 2 miliardi di utenti, ha aggiunto video di gruppo e le chiamate vocali già nel 2018.

Telegram ha aggiunto anche diverse altre nuove funzionalità, insieme alle tanto attese videochat di gruppo. L’app ha spiegato di avere migliorato la soppressione del rumore nelle chat vocali per mantenere l’audio di tutti chiaro e nitido, aggiungendo però anche un pulsante per disattivare questa modalità.

Gli utenti delle app iOS o Android di Telegram ora possono inoltre scegliere tra diverse opzioni predefinite di sfondi animati o creare i propri. Si tratta della prima volta che gli sfondi animati sbarcano su un’app di messaggistica. Sono generati da un algoritmo e cambiano colore in tutti i temi predefiniti ogni volta che si invia un nuovo messaggio. Telegram ha poi anche aggiunto animazioni per l’invio di messaggi e nuove possibilità per importare sticker nella chat.