Telekomi kritikon Gjykatën Themelore pasi liroi nga akuza Shyqyri Haxhën

Telekomi i Kosovës e ka kritikuar Gjykatën Themelore të Prishtinës, pas lirimit nga akuza të ish-kryeshefit të Postelekomit Shyqyri Haxha.

Në reagimin e tyre thuhet se nënshkrimet e Haxhës në të kaluarën kanë bërë që Telekomi i Kosovës të humbë mbi 100 milionë euro, duke e përmendur kështu kontratën me “Z-Mobile”.

“Fatkeqësisht ky nuk është i vetmi nënshkrim “ceremonial” për të cilin z. Haxha nuk pranon përgjegjësi, edhe pse nga një kontratë tjetër e tillë, Telekomi i Kosovës është dëmtuar në vlerën prej mbi 100 milionë euro. Edhe për këtë kontratë (ajo me Z-Mobile), e cila për pak e fundosi Telekomin e Kosovës, deri më sot drejtësia kosovare jo vetëm që nuk arriti të nxjerrë përfundime, por as të hetojë seriozisht, edhe pse Telekomi i Kosovës tashmë i ka dorëzuar paditë/kallëzimet penale në institucionet përkatëse të drejtësisë”, thuhet në njoftim.

Në reagimin e tyre thuhet se ende askush nuk ka dhënë llogari për nënshkrimet “ceremoniale”, teksa shtojnë se me lirimin nga akuza të Haxhës, përcillet mesazh te publiku se askush nuk e mbron paranë publike.

“Edhe më keq, jo vetëm në kohën e z. Haxha, modeli i tillë i papërgjegjësisë ishte prezent edhe pas kohës së z.Haxha në Telekom, dhe kompania publike u dëmtua pa u marrë askush në përgjegjësi edhe pse gjykatat konstatonin se për shkak të gabimeve të zyrtarëve të TK, duheshin paguar shuma enorme, partnerëve të dikurshëm në biznes. Ky model i “zhdëmtimit” ende po e kërcënon Telekomin e Kosovës dhe askush ende nuk dha llogari për nënshkrimet e tyre “ceremoniale”. Fatkeqësisht, me këtë lirim nga akuza, mesazhi që i përcillet publikut është se paranë publike nuk po e mbron askush, se vjedhja apo keqmenaxhimi i saj lejohet dhe se askush nuk do të dënohet”, thuhet në reagim.

“Shtrohet pyetje legjitime: Kush i bartë përgjegjësitë për pasojat e këtyre nënshkrimeve “ceremoniale”, e në rastin me “Amdocs Development Limited” kush është përgjegjës për një dëm të këtij niveli, kur kemi parasysh se kontraktori “Amdocs Development Limited”, as edhe një punë/detyrë të vetme kontraktuese, kurrë nuk e ka kryer/përmbushur në Telekom sipas Kontratës së nënshkruar?”, vijon reagimi.

Reagimi vijon duke u thënë se nëse Haxha ishte detyruar të nënshkruajë kontrata të dëmshme, atëherë duhet të tregojë se kush e ka bërë një gjë të tillë.

“Kryeshefi Ekzekutiv i një ndërmarrjeje publike nuk bën nënshkrime ceremoniale, por ai është i thirrur të vlerësojë se mbi çfarë dokumenti po e hedh nënshkrimin e tij dhe çfarë pasojash mund të ketë për kompaninë që e drejton. Ai ka mandatin jo vetëm të nënshkruajë, por edhe të mos nënshkruajë nëse e konsideron të dëmshme për kompaninë. Vlerësojmë se nuk mund të shkëputet asnjë kontratë pa aprovimin/shqyrtimin e tij. Ai është përgjegjës për veprimet dhe mosveprimet e veta. Ai nuk mund të ikë nga përgjegjësia pa i emëruar përgjegjësit. Nëse e kanë detyruar duhet të tregojë, kush e detyroi, apo anashkaloi, vetëm kështu mund të lirohet nga përgjegjësia ose së paku të zbutet pjesa e tij e përgjegjësisë”, thuhet në njoftim.

Nga Telekomi kanë thënë se me këtë vendim hidhen dyshime se gjyqësia kosovare nuk ka kapacitete as kurajë të merret me krimin, madje as “kur pala e dëmtuar-Telekomi i Kosovës Sh.A, me prova bindëse materiale ka provuar, arsyetuar dhe argumentuar kërkesën pasurore-juridike dhe faktin se bëhet fjalë për krim të rëndë ndaj pronës publike”.

Shyqyri Haxha është liruar nga akuza se kishte lidhur kontratë të dëmshme sa ishte kryeshef i Postës dhe Telekomit të Kosovës.

Aktgjykimi lirues është shpallur të premten nga gjyqtari Sabit Sadikaj në Gjykatën Themelore të Prishtinës

The post Telekomi kritikon Gjykatën Themelore pasi liroi nga akuza Shyqyri Haxhën appeared first on Dukagjini.

The post Telekomi kritikon Gjykatën Themelore pasi liroi nga akuza Shyqyri Haxhën appeared first on Dukagjini.

Vito Califano