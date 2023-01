telha-quebra-e-trabalhador-cai-de-3-metros-de-altura-em-araraquara

Vítima de 47 anos fazia manutenção em loja de conveniência de posto de combustível na Vila Xavier. Telha quebra e trabalhador cai de 3m de altura em Araraquara (SP)

Milton Filho/acidade on

Um trabalhador de 47 anos caiu do telhado em Araraquara (SP) durante a manutenção na loja de conveniência de um posto de combustível, na Vila Xavier, nesta terça-feira (24).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central com trauma na cabeça. Apesar de perda de memória momentânea, ele estava consciente no momento do resgate.

O trabalhador fazia a manutenção de um motor de refrigeração quando a telha quebrou. A vítima caiu de uma altura de aproximadamente três metros, mas que foi amortecida pelo forro de PVC.

Outro caso

Mais cedo, um homem caiu do pontilhão da Avenida Barroso, na região central de Araraquara.

Ele teria passado mal e, ao tentar se equilibrar segurando na barra de proteção, caiu de uma altura de 11 metros.

A vítima sofreu escoriações e uma lesão no quadril e foi socorrida para a Santa Casa por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Homem cai de pontilhão em Araraquara

A cidadeon/Araraquara

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa