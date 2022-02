TÉMOIGNAGE À 16 ans je suis tombée enceinte lors de mon premier rapport

A 16 ans, Anaïs est tombée enceinte de son premier enfant lors de son premier rapport sexuel. Un bébé surprise qu’elle a voulu garder et pour lequel elle s’est battue.

Anaïs est devenue maman à 16 ans. C’est en effet lors de son premier rapport sexuel avec son copain de l’époque que la jeune femme est tombée enceinte pour la première fois. Une grossesse précoce qu’elle a décidé de garder et surtout d’assumer. “On était ensemble avec Olivier depuis trois mois. C’était tout récent. On était bien ensemble mais on avait jamais parlé d’avoir un enfant (…) On ne se projetait pas du tout. On a eu notre premier rapport et je suis tombée enceinte. On ne s’était pas du tout dit que c’était possible.” a expliqué la jeune maman dans l’émission La maison des maternelles diffusée sur France 2.

Lorsqu’elle a su qu’elle attendait son premier enfant en septembre 2011, Anaïs n’en a pas de suite parlé à son entourage. “J’ai voulu le cacher, partir chez mes cousins mais c’était impossible. Il fallait que je l’annonce à mon copain. J’ai caché l’emballage du test dans un tiroir en me disant que mes parents ne tomberaient pas dessus. J’ai pris le test avec moi et je suis allée voir mon copain. Il m’a pris dans ses bras. Il avait 17 ans. On a pas parlé de choix, je me suis sentie soutenue et là je me suis dit que ça pouvait le faire.” a ajouté Anaïs.

De son côté, sa maman n’a pas du tout digérer la nouvelle après avoir trouvé l’emballage du test. “On ne s’est pas parlé de toute la soirée. Ça a été un choc. Pour mes parents la seule option c’était l’avortement, ils avaient très peur pour moi physiquement et scolairement parlant.” a expliqué la maman de Mathis, 9 ans et demi et Noam, deux ans.

Une installation commune

Avec du recul, les parents n’ont eu d’autres choix que d’accepter la situation. Ils ont ainsi suggérer au jeune couple de vivre ensemble. “Ça nous a évité d’avoir un statut confus. Je pense que si on avait habité chez l’un ou l’autre de nos parents on aurait été fils, frère, parents… Alors que là on avait notre autonomie” a raconté Anaïs. Son fils Mathis est finalement arrivé le 12 avril 2012. “Quand il est arrivé j’ai eu la sensation de le connaître, tout a fait sens. C’était un beau moment” a conclu Anaïs, pour qui le retour à la maison s’est bien déroulé. Côté scolaire, elle a obtenu le BAC mention très bien. A noter que son deuxième fils est né pendant ses études en alternance.