TÉMOIGNAGE À 26 ans j’ai épousé un homme de 54 ans trois mois après notre rencontre sur YouTube

Sarah Henderson a trouvé l’amour dans les bras d’un homme de 28 ans son aîné. Trois mois après leur rencontre sur YouTube, elle l’a épousé !

Cette belle histoire d’amour a débuté en octobre 2020. À l’époque, Sarah Henderson a laissé un commentaire sur l’une des vidéos YouTube d’un certain Darin. Interpellé, l’homme de 54 ans n’a pas résisté à l’envie d’entrer en contact avec la jeune femme de 26 ans. Une amitié est née ! Celle-ci a toutefois rapidement évolué en relation quand ils se sont rencontrés en personne un mois après. Début janvier 2021, les deux tourtereaux se sont d’ailleurs fiancés lorsque la belle brune a fait sa demande. Vingt jours plus tard, ils étaient officiellement mariés. Aujourd’hui, le duo vit ensemble dans le Missouri, aux États-Unis.

“Certaines personnes disent immédiatement que ça ne fonctionnera jamais – que Darin vieillira et que je devrai prendre soin de lui ou qu’il mourra et me laissera seule, mais ces choses peuvent arriver dans n’importe quelle relation” a confié Sarah au quotidien The Sun. La jeune femme a clairement fait savoir qu’elle était très heureuse avec Darin : “Quand je suis avec lui, je ne vois pas et ne sens pas la différence d’âge. Je vois simplement quelqu’un avec les mêmes valeurs que moi et le même but. Je suis ravie d’être avec quelqu’un qui veut les mêmes choses que moi et dont les rêves sont aussi grands que les miens. Le futur est radieux avec Darin.”

De YouTube à Instagram, ils utilisent les réseaux pour changer les mentalités

Plus amoureux que jamais, Sarah et Darin n’hésitent pas à afficher leur relation sur les réseaux sociaux. En plus d’avoir un compte Instagram, les deux lovebirds utilisent leur chaîne YouTube pour briser ce stigmate autour de la différence d’âge en couple. “On aimerait beaucoup faire de la télé. On a déjà postulé pour des émissions telles que Amazing Race [une sorte de Pékin Express, ndlr] dans le but de montrer l’écart d’âge d’une façon positive” a déclaré la jeune femme. Et d’ajouter qu’elle invitait tous les couples intergénérationnels à ne jamais renoncer malgré les critiques et la négativité.