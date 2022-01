TÉMOIGNAGE À 47 ans je fréquente un jeune homme de 25 ans et je suis comblée

Cougar et fière de l’être ! Depuis un an et demi, une Américaine de 47 ans partage sa vie avec Alexander Crowley, un jeune homme de 22 ans son cadet.

Elle a 47 ans, il en a 25, et elle ne pourrait en être plus heureuse ! Sur le réseau social TikTok, une quadragénaire américaine s’affiche fièrement aux côtés de son petit ami Alexander Crowley, 25 ans. “J’ai été mariée pendant très longtemps, mais je suis divorcée. Maintenant, je sors avec ce mec très sexy. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais je m’en moque”, confie-t-elle en vidéo.

D’origine hispanique, la mère de famille a fait la rencontre d’Alexander à la fin de l’année 2020. Et si sa relation lui a attiré de nombreuses critiques, elle n’en tire que du positif : “Les gens n’arrêtent pas de me demander : quels sont les avantages à sortir avec un homme plus jeune ? Je leur réponds ‘C’est vraiment sympa de pouvoir passer mes mains dans ses cheveux – et pas dans ses poils dorsaux – Il a des cheveux sur la tête, c’est vraiment sympa, plaisante-t-elle dans un TikTok. Il est aussi très actif. Je suis quelqu’un de très actif et il fait plein de choses avec moi ! Il n’est pas essoufflé en marchant jusqu’à la voiture ou en montant les escaliers. Il n’a même pas encore de fauteuil inclinable, d’accord ? (…) Il lit des choses avec moi et lorsque je ne peux pas voir, il le lit lui-même. Il a de superbes yeux ! C’est agréable d’avoir un homme comme ça – un blanc-bec ! ça me permet de rester jeune !”

“On est plus amoureux que jamais”

De son côté, Alexander n’a jamais été aussi amoureux. Comme sa compagne, il se moque du regard des autres (y compris de celui de sa mère, qui, d’après l’une de ses vidéos, n’a pas très bien pris la nouvelle de sa relation avec une cougar). “Un jour, j’ai rencontré une femme de 47 ans qui est devenue mon âme sœur, écrit-il à son tour sur TikTok. Les gens ne comprenaient pas notre différence d’âge et disaient que ça ne durerait pas. Un an plus tard, on est plus amoureux que jamais.” Comme quoi, l’amour n’a vraiment pas d’âge !

@alexander.crowley13_ Love will find you when and where you least expect it. #agegap #datingolderwomen #dating #loveknowsnoage #cougartok2021 ♬ original sound – ella