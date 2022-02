TÉMOIGNAGE Accro aux drogues dures à 13 ans j’ai réussi à devenir sobre

Après des années à consommer des drogues dures, Austin Greene qui vit en Ohio aux États-Unis, a réussi à s’en sortir. Aujourd’hui, il est totalement sobre.

Austin Greene est tombé dans la drogue à l’âge de 11 ans. Le jeune homme, aujourd’hui âgé de 27 ans, a commencé à consommer de la marijuana avant de s’essayer aux drogues dures telles que la méthamphétamine et l’héroïne. Selon ses confidences à Daily Star, il était prêt à tout pour s’intégrer aux autres. Malheureusement, l’addiction a pris le dessus. Les années ont passé et le vingtenaire a touché le fond. Après avoir temporairement perdu l’usage de ses jambes et s’être éloigné de ses proches ainsi que de sa fille Kayonnah, il a compris que la situation devait changer.

@mackdaddyg28 If anyone feels like there is no hope, I’m here to tell you there is! #morph #fyp #sober #recovery #wedorecover #addiction #odaat ♬ Ginseng Strip 2002 – Yung Lean

À l’époque, Austin Greene a vécu une véritable descente aux enfers. À tel point qu’il se voyait comme une menace pour la société : “Je volais tout et n’importe quoi, tant que ça avait de la valeur. Je mentais à ma famille, en leur disant que j’avais besoin d’argent pour acheter à manger. J’étais au fond du gouffre quand j’ai contracté une infection de la colonne vertébrale et que j’ai dû réapprendre à marcher. Ca m’a quasiment pris un an pour que je retrouve toute ma mobilité.” Sobre depuis un an, l’Américain a retrouvé le moral : “Ma santé mentale s’est améliorée, je ne suis plus dépressif ou triste tout le temps. Pareil pour ma santé physique, je n’ai plus d’infection ni d’hépatite B et C.”

“Depuis que je suis sobre, chaque aspect de ma vie s’est amélioré”

Fier de son parcours, Austin Greene s’est livré à cœur ouvert sur sa relation avec Kayonnah : “La mère de ma fille n’est plus dans sa vie et je ne voulais pas qu’elle grandisse sans ses parents. Depuis que je suis sobre, chaque aspect de ma vie s’est amélioré. J’ai renoué contact avec ma famille et ma fille que j’ai égoïstement détruit avec mes addictions. Juste avant que j’arrête les drogues, je refusais d’aller la voir et elle savait que quand elle me voyait, c’était juste le temps d’avoir assez d’argent pour acheter ma dose et ensuite, je disparaissais pendant des jours. Maintenant, son visage s’illumine quand elle me voit.” Désormais photographe, il partage sa touchante histoire sur son compte TikTok afin d’inspirer un maximum de personnes.