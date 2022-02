TEMOIGNAGE. “Après notre rencontre sur Tinder, nous avons signé un contrat de 17 pages”

Autour d’une table, Annie et Michael ont établi point par point leur vision et leurs attentes du couple comme s’ils négociaient un partenariat. Un an après leur rencontre sur Tinder, les amoureux assurent vivre une relation épanouie grâce à ce contrat. C’est Annie Wright, 21 ans, qui en est l’instigatrice. Dès leur premier rendez-vous, tous deux sont conscients qu’une belle histoire commence.

Seulement, ayant beaucoup souffert dans une précédente liaison qu’elle qualifie de “toxique”, la jeune femme souhaite immédiatement établir des garde-fous. “Le plus gros problème dans ma dernière histoire, c’était d’avoir sans cesse été contrainte de franchir mes limites. Alors je me suis dit : ‘Cette fois, je vais les écrire et personne ne pourra m’obliger à les dépasser.”” Alors, deux semaines seulement après leur première rencontre et pour donner toutes ses chances à leur idylle naissante, Annie, pragmatique, suggère à Michael, sur le ton de l’humour, d’écrire ce qu’ils veulent – et ne veulent pas – l’un de l’autre.

Michael est tenu d’offrir des fleurs à Annie deux fois par mois

Surprise pour Michael, la jeune femme lui présente tout de même un pavé de 17 pages ! Amusé, l’étudiant en droit de 23 ans n’est pas rebuté par son côté procédurier et accepte de jouer le jeu de ce “contrat amoureux” qu’ils peaufinent ensemble. Dans le document, quatre objectifs sont fixés : l’honnêteté, la communication, être à l’écoute des besoins de l’autre et avoir des intentions claires envers son partenaire. Même si Annie a tenu à préciser des attentes plus concrètes.

Par exemple, elle demande à son amoureux de payer lors de leurs soirées en tête à tête, de lui acheter des fleurs deux fois par mois, de rester en forme et de s’entraîner cinq fois par semaine, ou encore de ne pas l’isoler de ses proches. “Nous avons imprimé nos termes et conditions. Nous sommes allés chez lui, et nous avons lu le document à voix haute, se remémore Annie. Nous sommes entrés en couple comme s’il s’agissait d’une relation d’affaires.” Une vision business défendue mordicus par cette étudiante en gestion des risques.

“Nous sommes d’accord pour entreprendre la vie ensemble”

Poser ces jalons permettrait, selon elle, une relation épanouissante : “Si nous devons gérer des conflits, nous le faisons comme des associés. Nous nous asseyons et nous travaillons en partenariat, l’amour étant notre bonus”, assène-telle convaincue. Le couple d’Atlanta célébrera son premier anniversaire en octobre. “Je recommande à tous de faire un contrat clair, soutient Annie. Vous pouvez avoir investi un ou deux ans dans votre couple sans être d’accord sur l’essentiel.”

“Je vis dans la peur constante de réaliser que mon partenaire n’a pas le même projet de vie que moi. Alors, Michael et moi mettons à jour notre contrat relationnel tous les six mois environ.” Les deux s’amusent déjà des nouvelles clauses, “comme le fait de retirer ses chaussures avant d’entrer dans l’appartement”, plaisante Michael. Il ajoute : “Nous sommes d’accord pour entreprendre la vie ensemble et ce contrat est notre plan de match pour réussir.” Au championnat du bonheur, souhaitons-leur de transformer l’essai !

Annie Wright © INSTAGRAM ANNIESRIGHT

