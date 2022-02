TÉMOIGNAGE Défigurée par un cancer je me suis cachée pendant 3 ans

Crystal Marshall, 23 ans, a reçu un diagnostic de cancer alors qu’elle n’avait que 18 ans. Même si elle est en rémission depuis plusieurs années, la jeune femme a eu bien d’autres obstacles à surmonter.

Crystall Marshall a 23 ans aujourd’hui. Mais il y a 5 ans, alors qu’elle est tout juste majeure, les médecins lui diagnostiquent un cancer du visage. “Je ne savais même pas que tu pouvais avoir un cancer du visage à cet âge-là”, confie la jeune femme au Mirror. Crystal est sous le choc, pourtant, il faut faire face.

Son cancer du visage la défigure à seulement 18 ans

Un sarcome facial, c’est comme cela que s’appelle le cancer de Crystal. Après avoir reçu son diagnostic, la jeune femme apprend qu’elle doit rapidement se faire opérer pour retirer la tumeur. Le problème ? L’opération est susceptible de modifier la forme de son visage. Si cette dernière se déroule pour le mieux, Crystal n’avait tout de même pas prévu de voir son visage changer à ce point. “Quand je me suis réveillée après l’opération, je n’avais pas réalisé à quel point j’aurais l’air différente. J’étais complètement prise de court”, a-t-elle confié. Le choc l’oblige à éviter de sortir seule à l’extérieur durant près de trois ans. “J’attendais juste que quelque chose se produise”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la possibilité d’une chirurgie esthétique.

Elle décide d’arrêter de se cacher et de poursuivre son rêve de devenir actrice

Mais au bout de trois longues années, Crystal est fatiguée de se sentir déprimée au quotidien. “Je ne suis pas ce genre de personne à la base. Je devenais une personne que je ne reconnaissais pas.” Alors elle fait un travail sur elle pour regagner confiance en elle. “Je suis arrivé à un point de ma vie où je me fichais de ce que les gens pensaient de moi.” Avec l’aide de proche, Crystal arrive finalement à s’en sortir. Au fil du temps, elle décide qu’il est enfin temps de poursuivre son rêve de devenir actrice et a été acceptée à la London Academy of Music and Dramatic Art. Crystal a déclaré : “Cela a prouvé que tout est possible et qu’une personne comme moi, avec mon expérience et mes antécédents, peut toujours réaliser ses rêves.”

Aujourd’hui, Crystal est en rémission depuis 5 ans et a repoussé ses opérations de chirurgie esthétique afin de promouvoir l’égalité faciale. Elle essaie au quotidien d’inspirer et d’encourager les autres : “Pour les autres personnes qui ont eu un cancer et qui ont une cicatrice visible : vous pouvez toujours poursuivre vos rêves. Nous avons traversé l’enfer, mais ne laissez pas cela être notre histoire.”