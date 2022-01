TÉMOIGNAGE. En perdant 76 kilos, Magali a fait exploser son couple

Elle s’est totalement transformée. Après être montée jusqu’à 135 kilos, la mère de famille a perdu beaucoup de poids et par la même occasion son couple. C’est sur le plateau de l’émission “Ca commence aujourd’hui”, émission diffusée sur France 2, qu’elle a raconté son histoire. “C’était un an et demi, deux ans après mon opération. J’étais à un stade où je pensais être stabilisée en poids mais en fait non. J’ai vu que ça n’allait plus en fait…” a confié Magali. Selon ses dires, c’est en en effet son opération qui a provoqué sa rupture. “Elle a un lien… Direct je pense que oui parce qu’aujourd’hui je dis que je ne suis plus la même personne” a ajouté l’invitée de Faustine Bollaert.

A noter qu’avec son mari, Magali a eu trois enfants dont un sous PMA et c’est ce qui a causé sa prise de poids. “Il m’a connue jeune, je faisais un 36. J’étais plutôt maigre mais je ne me plaisais pas du tout dans mon corps (…) Je suis passée par la PMA pour avoir un enfant. Elle m’a fait prendre énormément de poids. Tout a été un cheminement… Moins on est bien dans sa peau plus on va dans un schéma. J’ai eu deux autres enfants naturellement. Trois grossesses où je n’ai pas perdu de poids, je suis montée.” a rajouté Magali. Si son mari a au départ “super” bien vécu son changement physique, Magali, elle, ne se reconnaissait plus… “On a eu une intimité pour concevoir des enfants” a-t-elle déploré.

En perdant 76 kilos, Magali s’est redécouverte. Mais en devenant une nouvelle femme, son couple n’a pas survécu.

Leur perte de poids a eu des conséquences sur leur couple, parfois jusqu’à l’explosion, demain à 13h50 sur @France2tv. pic.twitter.com/BtWJx7VTSM — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) January 26, 2022

“L’ancienne Magali est décédée”

Aujourd’hui transformée, Magali a fait le deuil de celle qu’elle était avant. “Il y a une personne un jour qui m’a dit que la Magali qu’elle a connue est morte et quand elle m’a dit ça sur le coup je l’ai très mal pris. Mais elle avait totalement raison. La Magali que l’ont voit sur les photos est cachée, très très loin. Aujourd’hui je suis différente et j’ai confiance en moi” a-t-elle conclu.

Ca commence aujourd’hui © Capture France 2

