TÉMOIGNAGE J’ai accouché aux toilettes après un déni de grossesse

La vidéo d’une jeune Américaine est devenue virale sur TikTok, après qu’elle ait affirmé avoir donné naissance à un petit garçon alors qu’elle se trouvait sur les toilettes.

Teagan Brill, 21 ans, est encore étudiante. Pourtant, en février 2021, la jeune femme à l’impression d’avoir pris du poids de manière… inattendu. Alors elle se décide à réaliser un test de grossesse. Mais lorsqu’il revient positif, Teagan est plus que surprise. Elle en est certaine, elle est au moins enceinte de deux ou trois mois. Car son petit ami, Mitchell, vit loin et il est rare que le couple puisse se retrouver. Pourtant, une semaine plus tard, la jeune femme accouche en se rendant aux toilettes.

Elle accouche en quelques minutes, seule, assise sur les toilettes

Teagan est loin de se douter qu’elle est enceinte de neuf mois lorsqu’elle réalise son test de grossesse. Quelques jours plus tard seulement, la jeune femme ne se sent pas en grande forme à son réveil. “Je me suis rendue aux toilettes et quand j’ai baissé les yeux, mon trou était énorme… Je l’ai littéralement senti et c’était dur comme de la pierre.” Là, Reagan réalise. Ce qu’elle touche avec ses doigts n’est autre que la tête de son bébé. Elle appelle ses colocataires à l’aide mais personne n’est présent. Alors elle s’empresse de composer le 911 mais donne naissance à son fils, seule, au téléphone avec un médecin. “J’ai sorti mon bébé. Je ne pouvais pas me lever. J’ai baissé les yeux, je l’ai vu sortir, je l’ai tiré, je l’ai enveloppé dans une serviette, puis l’ambulance est arrivée”, confie l’étudiante.

Teagan a fait un déni de grossesse. Elle explique au New York Post avoir ce qu’elle pensait être des règles durant 9 mois, et avoir simplement pris quelques kilos. Mitchell, le papa de l’enfant, a lui aussi été abasourdi lorsqu’il a appris la nouvelle. Après la naissance du petit Owen, il a immédiatement déménagé pour rejoindre Teagan. Et, quelques mois plus tard, les amoureux se sont mariés. “Maintenant, nous vivons heureux avec Owen”, souligne Teagan.