TÉMOIGNAGE J’ai appris que mon copain me trompait quelques heures après mon accouchement

Elle pensait vivre l’un des plus beaux jours de sa vie après avoir accouché de son enfant mais elle a malheureusement découvert l’infidélité de son copain.

Une jeune maman, qui se surnomme Aubrecita sur TikTok, a fait le buzz en racontant comment elle a découvert la tromperie de son copain quelque temps après la naissance de leur enfant. À l’époque, les infirmières lui ont conseillé de noter les heures exactes auxquelles elle allaitait son bébé. La jolie blonde s’est donc emparée du téléphone portable de son copain endormi comme l’appareil était à côté de son lit. En tapant sur l’écran, elle est tombée sur un message inattendu. “Viens faire des câlins” pouvait-on lire sur le SMS écrit par une certaine Marissa et envoyé à 00h25. La preuve flagrante d’une infidélité.

@aubrecita I know—I can’t believe he let his battery get that low either #babydaddyproblems #postpartum #formerteenmom ♬ original sound – kooze

Mais ce ne sont pas les seuls messages sur lesquels Aubrecita est tombée. “Il a également envoyé un texto à ses amis immédiatement après mon accouchement et il a dit ‘Le bébé ne me ressemble pas‘” a ajouté la jeune femme. Visionnée plus de 10 millions de fois, la vidéo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. “J’espère que tu as retiré Marissa sur la liste des prénoms de ton bébé”, “Dieu voulait que tu vois ce message pour que tu passes à autre chose”, “Il avait mis la photo du bébé en fond d’écran en plus”, “Bref, il a été envoyé aux urgences ou dans une unité de soins intensifs ?” a-t-on pu lire dans les commentaires.

Un copain qui enchaînait les conquêtes

Certains internautes sont également montés au créneau pour s’en prendre à l’autre femme, la critiquant d’avoir fricoté avec un futur papa. Cependant, Aubrecita a tenu à remettre les pendules à l’heure : “Honnêtement, Marissa était innocente, elle ne savait pas. De plus, il envoyait des messages à trois autres filles donc il se jouait d’elle aussi.” Dans une seconde vidéo, la jeune maman a précisé que cette histoire s’était déroulée en 2013 et qu’elle avait depuis tourné la page : “Je l’ai quitté et je suis désormais mariée à un homme qui m’a redonné foi en les hommes.”