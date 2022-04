TÉMOIGNAGE J’ai failli être vendue comme esclave sexuelle par ma meilleure amie mais ma mère m’a sauvée

Sans l’aide de sa mère, Ana Vianey Martínez Lugo serait probablement devenue une victime d’un réseau de trafic sexuel.

Cette terrible histoire remonte à l’année 2013 lorsqu’Ana Vianey Martínez Lugo était encore au collège. À l’époque, son amie d’enfance allait participer à un échange scolaire en Espagne et pouvait être accompagnée d’une deuxième personne. Elle avait donc choisi la jolie mexicaine, qui n’avait que 12 ans aux moments des faits. Ravie de cette opportunité, cette dernière avait commencé à remplir les documents nécessaires. Une excitation qui s’était rapidement transformée en malaise. Et pour cause, la belle brune était tombée sur cette question plus dérangeante que jamais : “Êtes-vous vierge ?”

Paniquée, Ana en avait parlé avec sa mère qui avait contacté son école. L’établissement lui avait confirmé que ce programme d’échange n’existait pas. Cette dernière s’était donc rendue chez la meilleure amie de sa fille pour la confronter. À l’époque, elle avait découvert le pot aux roses en fouillant dans un ordinateur. Selon les confidences de la jeune femme sur son compte TikTok, sa meilleure amie était menacée par son copain, un garçon plus âgé qu’elle fréquentait depuis un mois : “Elle devait enrôler des esclaves sexuelles pour les besoins d’un trafic d’êtres humains ou il aurait fait du mal à sa famille.”

Elle a définitivement coupé les ponts avec sa meilleure amie

Lors d’une interview accordée à Jam Press, Ana a expliqué qu’elle avait essayé de se mettre à la place de son amie d’enfance. Toutefois, elle n’a jamais réussi à lui pardonner cette horrible trahison : “Je n’avais aucune raison de ne pas la croire. On était meilleures amies depuis l’âge de 5 ans. Elle savait que je lui faisais confiance. Sachant qu’elle était mineure, j’imagine que c’était difficile d’être avec quelqu’un qui menaçait sa vie et sa famille mais ce qu’elle a fait est un crime.” Depuis que sa vidéo est devenue virale grâce à six millions de vues, la jeune femme a vivement encouragé ses followers à suivre leur instinct. Elle a également salué l’attitude héroïque de sa mère.