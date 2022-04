TÉMOIGNAGE J’ai menti à ma femme pour partir faire la guerre en Ukraine

Un Britannique a révélé qu’il a menti à sa femme pour partir faire la guerre en Ukraine. Un choix qu’il assume et défend !

Depuis le 24 février 2022, Vladimir Poutine a officiellement lancé une opération militaire en Ukraine. Pour comprendre cette invasion, il faut remonter en 1991 à l’époque où l’ex-république soviétique a pris son indépendance. “Un grand malheur et une grande tragédie” pour le président russe, qui n’a jamais accepté la décision du pays voisin. Les tensions se sont de nouveau accrues lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué son désir d’intégrer l’Otan. Aujourd’hui, la bataille fait rage. Mais si des millions de personnes ont quitté leur nation, d’autres ont choisi de se battre aux côtés des militaires. À l’instar de ce Britannique qui a menti à sa femme pour faire la guerre.

Face à l’offensive russe, Volodymyr Zelensky a appelé son peuple à prendre les armes contre les troupes de Vladimir Poutine. Parmi ces personnes courageuses, plusieurs Britanniques ont également rejoint le front en passant par la Pologne puis en traversant la frontière à pied. Un ancien tireur d’élite, qui a servi dans l’armée pendant 10 ans, a d’ailleurs fait croire à son épouse qu’il allait observer des oiseaux. “Elle va piquer une crise quand je vais lui dire où je suis. Je vais l’appeler quand je serai en Ukraine et je vais m’expliquer” a ainsi confié ce papa de deux enfants au Sun, qui a souhaité rester anonyme.

“Si je ne reviens pas, qu’il en soit ainsi”

L’homme, originaire de la péninsule de Wirral, a expliqué son geste : “L’armée ukrainienne est submergée. Je pense que les gens devraient, s’ils le peuvent, venir et les soutenir car ils en ont besoin. C’était quelque chose que je devais faire. Nous faisons face à un dictateur des temps modernes déchaîné et nous devons l’arrêter.” Quand les journalistes ont évoqué sa vie en Angleterre, le père de famille a répondu sans détour : “J’ai payé mon emprunt immobilier et mes deux enfants sont grands. J’ai fait ce que je devais faire en tant que mari et père. J’ai mon viseur et mes jumelles avec moi. Les Ukrainiens ont besoin d’expérience et j’en ai. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Si je ne reviens pas, qu’il en soit ainsi.”