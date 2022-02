TÉMOIGNAGE J’attends désespérément que mon mari me trompe pour avoir une raison de le quitter

Une jeune femme originaire d’Australie est tellement malheureuse dans son mariage qu’elle espère que son mari la trompe pour avoir une chance de divorcer.

Elle s’attendait à vivre un rêve éveillé mais a vite réalisé qu’il s’agissait d’un véritable cauchemar. Après six ans de mariage, une Australienne attend désespérément que son mari la trompe pour le quitter. “Je suis coincée dans un mariage difficile depuis six ans maintenant. Nous avons deux enfants et je les aime profondément mais je ne peux plus supporter mon époux” écrit-elle dans un essai publié anonymement sur le site 9Honey. La jeune femme ajoute que son compagnon est devenu “un c*nnard arrogant” qui fait de sa vie un enfer : “La façon dont il me parle est à la limite de l’abusif car il me rabaisse constamment. Il parle des kilos que j’ai pris et critique même les plats que je lui prépare chaque soir.”

Pour la jeune femme, c’en est trop ! Elle en vient même à souhaiter que son mari lui soit infidèle pour divorcer : “Même si je suis persuadée qu’il a déjà des aventures, je n’ai jamais trouvé de preuves. Je le sens car il travaille tard le soir, au moins deux fois par semaine et ne répond jamais au téléphone. Mais j’espère le surprendre en train de me tromper pour avoir une raison de le quitter.” Et d’ajouter qu’elle n’arrive plus à gérer le quotidien à ses côtés : “Je suis toujours nerveuse, je me demande quand mon mari va me critiquer ou quand il va faire des commentaires désagréables sur mon apparence. Trop c’est trop. Je sais que je mérite d’être heureuse et je ne veux pas être avec lui. Il ne me mérite pas du tout.”

Prochaine étape ? Assurer ses arrières

Consciente que son mari gère toutes leurs finances, la jeune femme veut désormais trouver un travail pour s’assumer financièrement : “Quand les enfants sont à l’école ou chez des amis, je passe des heures à postuler à des offres d’emplois en ligne. Dès que j’aurais décroché un bon job qui paie suffisamment, je mettrai fin à mon mariage. La vie est trop courte pour rester si malheureuse.” Aidée de ses amis, l’Australienne ne compte pas baisser les bras dans sa recherche professionnelle : “J’ai fait savoir à mes anciens collègues que je cherchais du travail et plusieurs d’entre eux tentent de me trouver une place au sein de leurs entreprises. Je n’ai pas eu beaucoup de succès jusqu’à présent mais je continue d’essayer.”