TÉMOIGNAGE. “Je lui ai offert un de mes reins, il m’a quittée dix mois plus tard”

Que feriez-vous si l’amour de votre vie souffrait d’un grave problème de santé et que vous étiez en mesure de l’aider ? Probablement tout ce qu’il faut, sans y réfléchir à deux fois. C’est exactement ce qu’a fait Colleen Le, 30 ans, lorsqu’elle a dû choisir entre voir son petit ami mourir ou lui sauver la vie. C’était il y a cinq ans. Le garçon qui fait battre son cœur, dont elle préserve l’anonymat, souffre d’une insuffisance rénale depuis l’âge de 17 ans. Il vit sous dialyse et ses reins ne fonctionnent qu’à 5 % de leurs capacités.

N’écoutant que son cœur, la jeune femme alors âgée de 25 ans décide de se faire tester pour savoir si elle est donneuse compatible. “J’ai pris cette décision parce que je ne voulais pas le voir mourir”, raconte-t-elle. Quand les résultats tombent, elle est ravie : elle peut donner un de ses reins à son chéri. L’opération est programmée et se déroule au mieux pour tous les deux. “J’étais épuisée, mais si contente. Lui avoir fait ce don m’avait rendue encore plus amoureuse de lui que je ne l’étais avant l’intervention”, se souvient Colleen.

“Donner ton rein, tu l’as fait pour toi, pour ta bonne conscience et pour ton image”

Les deux tourtereaux reprennent tranquillement le cours de leur vie de couple. Sept mois après l’opération, le transplanté annonce à sa dulcinée qu’il part quelques jours à Las Vegas pour l’enterrement de vie de garçon de l’un de ses copains. Colleen est contente pour lui. Il peut à nouveau vivre comme tout le monde. Elle lui fait entièrement confiance. Mais quelques jours après être rentré de virée, le jeune homme lui avoue que, là-bas, il l’a trompée. La bande de potes n’aurait résisté à aucune tentation.

“Beaucoup de disputes plus tard, je lui ai finalement pardonné et lui ai donné une seconde chance“, explique la jeune amoureuse bafouée. Mais trois mois plus tard, au téléphone, le goujat lui annonce qu’il la quitte. “Mais j’ai donné un rein pour toi !”, lui lance-t-elle ahurie. Sa réponse ? “Si nous sommes faits l’un pour l’autre, nous nous retrouverons. Et puis, tu sais, pour ton rein, tu l’as fait pour toi, pour ta bonne conscience et pour ton image.” Décidément inélégant, le jeune homme l’a ensuite bloquée sur tous ses réseaux sociaux et n’a plus jamais donné de nouvelles.

Elle a reçu une avalanche de messages pleins d’amour et de solidarité

En postant cette histoire vue par 12 millions de personnes, le 19 janvier, sur TikTok, Colleen a touché de nombreux internautes. Elle a reçu une avalanche de messages pleins d’amour et de solidarité de la part des utilisateurs. “Tu as un grand cœur et il n’a rien remarqué… C’est lui qui est perdant”, a affirmé l’un, tandis qu’un autre ajoutait : “J’espère que tu pourras trouver quelqu’un qui aime le chemin sur lequel tu marches. Tu ne mérites rien de moins.” Aujourd’hui, il est une leçon que Colleen, à nouveau heureuse en ménage, a bien retenue : il faut toujours bien réfléchir à ce que l’on donne par amour !

Colleen Le © INSTAGRAM COLLEEENIIE

Colleen Le © TIK TOK@COLLEEENIIE

Elle donne son rein et se fait larguer © Pixabay