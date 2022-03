TÉMOIGNAGE Je suis accidentellement tombé sur le compte OnlyFans de ma fille

Un père célibataire s’est retrouvé dans une très délicate situation après avoir découvert par inadvertance, le profil OnlyFans de sa fille. Créatrice de contenus pour adultes, la jeune femme est devenue furieuse lorsque son père le lui a avoué…

Il ne pensait jamais découvrir sa fille de cette manière. Alors qu’il parcourait du contenu pour adultes, un père célibataire est tombé par inadvertance sur le profil Twitter classé X de sa fille. Une surprise à laquelle ce quarantenaire ne n’attendait pas et qui a profondément modifié leur rapport par la suite…

Depuis plus d’un an, ce père s’interrogeait quant au train de vie plutôt luxueux que menait sa fille de 25 ans. La jeune femme lui affirmait alors qu’elle avait engrangé un revenu très confortable en investissant dans des actions et des crypto-monnaies. Ce qui était loin d’être le cas.

Une déroutante découverte

Malgré ses doutes, son père avait choisi de la croire ainsi qu’il est venu le raconter sur un forum de Reddit. Ce mensonge s’est effondré un an plus tard lorsqu’il l’a reconnu sur un profil Twitter classé X puis en comprenant qu’elle créait également du contenu adulte pour PornHub et OnlyFans. Passé le choc et bien que s’étant sentit « bizarre » quant à la situation, il a choisi de ne rien lui dire, respectant ses choix et ses décisions. Dans son message sur Reddit, le père anonyme a précisé qu’il avait immédiatement pris des mesures actives pour bloquer sa fille après avoir découvert son contenu afin qu’il « ne les rencontre nulle part ailleurs ».

Un rejet inattendu

« C’était il y a un an et il y a quelques jours, elle a finalement admis lors d’une réception familiale ce qu’elle faisait » écrivait-il. « Réactions mitigées et colère mises à part, je lui ai fait comprendre que je savais et que je respectais son choix tant qu’elle était en sécurité » notait-il avant d’ajouter « Et qu’elle-même était d’accord pour que ce contenu soit en ligne pour toujours ». Néanmoins, loin d’être soulagée par la réaction compréhensive de son père, la jeune femme a exprimé sa colère « Elle s’est vraiment fâchée contre moi et m’a dit que je ne devrais pas regarder ce genre de contenus, que j’étais dégoutant, etc. » indiquait-il. « Elle ne m’a pas parlé depuis et je la dégoûte ».

Un père formidable

Pensant avoir fait les bons choix, ce père s’interroge aujourd’hui. Aurait-il dû confronter sa fille le jour de sa découverte ou a-t’il eut raison d’attendre qu’elle révèle d’elle-même, sa carrière ? Lui prodiguant avis et conseils, un utilisateur de Reddit a répondu « Si mon père tombait accidentellement sur quelque chose lié à ma vie sexuelle, je voudrais qu’il fasse exactement comme vous : bloquer tout pour qu’il ne puisse plus le revoir et prétendre que cela ne s’est jamais produit » ajoutant « Vous respectez son choix et vous voulez juste qu’elle soit en sécurité. Donc bravo ! ». Un autre membre écrivait « Vous êtes un père formidable. Vous l’avez trouvée que par accident et immédiatement bloquée par respect. Mais vous lui avez également laissé le temps de le dire à la famille selon ses propres conditions et vous lui avez exprimé votre soutien dès que possible » soulignant « Ce n’est malheureusement pas quelque chose que beaucoup de parents font surtout compte tenu du type de contenus qu’elle crée. Donnez-lui du temps pour traiter cela ».