TÉMOIGNAGE Je suis jalouse de la relation qu’entretient mon père avec mon frère

Les parents ont-ils un enfant préféré ? C’est en tout cas ce que ressent cette jeune femme qui a toujours été jalouse de la relation qu’entretient son père avec son petit frère.

“Mon père n’a jamais caché le fait qu’il voulait vraiment avoir un fils donc quand je suis née, ce n’était pas vraiment un jour de fête pour lui” a confié Lila* au média 9Honey. Au fil du temps, la jeune femme a nourri une certaine jalousie envers son cadet : “J’aime énormément mon père mais la seule chose que j’aimerais changer chez lui, c’est qu’il prête autant d’attention à notre relation qu’à celle qu’il entretient avec mon frère Dom.” À l’époque, le père et le fils étaient tellement proches que la jeune femme se sentait délaissée : “Ils partaient camper ou pêcher et quand je me plaignais pour venir avec eux, papa me disait toujours ‘Mais tu es une fille, tu peux faire quelque chose avec ta mère.'”

Malheureusement pour Lila, les choses ne se sont pas arrangées en grandissant : “Si la situation était blessante à l’époque, ça l’est toujours aujourd’hui car mon père continue de passer plus de temps avec Dom qu’avec ma famille ou moi. Il est gaga des fils de Dom, et bien que j’ai aussi un fils, mon garçon ne reçoit pas la même attention que les deux enfants de Dom.” Pour la jeune femme, c’est comme si l’histoire se répétait : “Quand je dis à mon père que mon fils aimerait faire quelque chose avec lui un week-end, il me répond qu’il est occupé avec les garçons de Dom. J’imagine que ça réveille un traumatisme chez moi.”

“Il sera toujours le petit frère supérieur”

Contrairement à Lila, son fils n’a jamais ressenti ce sentiment de déséquilibre. La jeune femme envisage toutefois de lui raconter à quel point elle aurait aimé que son père soit plus présent durant son enfance. Aujourd’hui, elle semble résignée : “Je n’en veux pas à mon père de vouloir passer plus de temps avec Dom qu’avec moi. Tout le monde veut traîner avec Dom, y compris mes enfants et moi. C’est le frère et l’oncle sympa, et c’est également un garçon adorable. On l’aime tous. Mais je n’ai jamais eu la sensation d’être son égal. Il sera toujours le petit frère supérieur.” Et de conclure : “Je sais que tout le monde n’a pas la chance d’avoir un père aussi génial que le mien, j’aimerais juste que mon fils puisse en profiter autant que mes neveux. Est-ce trop demander ?”

*Le prénom a été modifié.