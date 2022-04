TÉMOIGNAGE Je suis une triplée mais j’ai 4 ans de moins que mes sœurs

Nées à quatre années d’intervalle, Shelby, une jeune américaine, affirme pourtant qu’elle et ses deux sœurs sont des triplées. Dans une vidéo postée sur TikTok, la jeune femme a fait une mise au point aussi bien technique qu’astrale…

Comment définit-on des triplés ? Une fratrie de trois enfants nés d’une même grossesse. Pourtant, Shelby, une Américaine de 28 ans, prétend être triplée de ses deux sœurs même en étant née quatre ans plus tard.

Sur son compte TikTok, la jeune femme est revenue en détails sur ses arguments, dévoilant au passage pourquoi ses sœurs avaient des signes astrologiques différents, même en étant nées au même moment.

Le souhait d’être parents

Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social, Shelby a expliqué les soucis qu’avaient connus ses parents pour avoir des enfants, passant, pour concrétiser leur souhait, par la fécondation in vitro. Ces premières tentatives de FIV, ses parents les débutent dans les années 90 alors que la méthode est relativement nouvelle. Plusieurs embryons sont implantés et la mère de Shelby donne naissance à deux filles, Courtney et Becca aujourd’hui âgée de 32 ans.

Une ultime tentative

Pour Courtney et Becca, les parents de Shelby n’avaient utilisé que la moitié des embryons qui étaient à leur disposition. Aussi, quatre ans plus tard, ses parents décident de procéder à une nouvelle FIV dans l’espoir d’avoir un dernier enfant. « Le médecin a dit à ma mère que que ça ne marcherait jamais parce qu’ils étaient congelés depuis trop longtemps » confiait Shelby dans la vidéo « Mais ça a fini par être moi, je suis un miracle » ajoutait-elle. Depuis, la jeune femme se considère comme la triplette de ses sœurs avec un argument imparable : la biologie. En effet, d’un point de vue « scientifique », Shelby et ses sœurs, bien qu’ayant quatre ans d’écart, ont toutes étaient conçues en même temps même si les embryons ont été utilisés séparément.

Un sacré mélange

Dans cette même vidéo, Shelby révélait que le trio avait des signes astrologiques différents, Shelby étant Gémeaux et ses sœurs Lion. Mais le plus étrange résidant dans leur signe ascendant et lunaire, tous deux en position Lion, rejoignant celui de ses sœurs. Devenue virale, la vidéo a été vue à plus de 3,5 millions de reprises et les utilisateurs ont été stupéfaits par l’histoire. Dans les commentaires, un abonné noté amusé : “Ils vous ont mis en veilleuse pendant quatre ans » ajoutant, plus sérieux “En fait, je panique parce que je n’ai jamais vraiment compris à quel point de vrais êtres humains comme vous étaient dans un CONGÉLATEUR pendant des ANNÉES ». D’autres affirmaient que Shelby ressemblait à un mélange de ses deux sœurs aînées, bien que Courtney et Becca ne se ressemblent en rien : “Les jumelles ne se ressemblent pas, mais d’une certaine manière, vous ressemblez aux deux jumelles ! » écrivait l’un d’eux. “Vous et Courtney avez la même moitié supérieure du visage et vous et Becca avez la même moitié inférieure » concluait un dernier.