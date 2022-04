TÉMOIGNAGE J’utilise les vieux vêtements de mon bébé comme papier toilette

Une mère de famille a révélé qu’elle recycle les vieux vêtements de son bébé comme papier toilette. Une astuce écolo qui n’a pas manqué de faire réagir !

Alice Llani est une maman respectueuse de l’environnement. Sur sa page TikTok, la végétarienne de 22 ans partage régulièrement son mode de vie alternatif, loin du superflus. La jeune femme dévoile également ses méthodes d’éducation qui diffèrent de la pédagogie traditionnelle. Par exemple, elle préfère ne pas instaurer un rythme de sommeil à son fils Fern, âgé de 18 mois. De plus, elle laisse son bout de chou manger du sable et des cailloux car, selon sa théorie, les microbes sont bénéfiques à son système immunitaire. La mère de famille a récemment fait le buzz en montrant comment elle recycle les vieux vêtements de son enfant.

Lorsque les habits du petit Fern sont abîmés ou qu’ils ne sont tout simplement plus à sa taille, Alice leur donne une seconde vie. Comment ? Elle les recycle en papier toilette. Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, la jeune femme a précisé qu’elle se rince d’abord dans son bidet avant de s’essuyer avec les anciens vêtements de son fils. Et d’ajouter qu’elle utilise également des serviettes qu’elle lave après chaque utilisation. Visionnée plus d’un million de fois, cette astuce écologique est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Sans surprise, les internautes ont vivement réagi !

“C’est tellement astucieux !”

Si une petite minorité d’internautes se sont montrés très sceptiques face à l’astuce d’Alice, la majorité d’entre eux a adoré l’idée et n’a pas hésité à lui faire savoir. “Ma mère faisait ça avec tous mes vêtements de bébé quand j’étais plus jeune. Par contre, elle en faisait des chiffons. On a en toujours”, “C’est tellement astucieux, Alice ! Mais moi je serai trop sentimentale pour essuyer mes fesses avec ma grenouillère préférée”, “C’est vraiment du génie parce que le tissu des vêtements est plus doux que celui des serviettes » a-t-on ainsi pu lire dans les commentaires sous la publication.